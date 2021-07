Junge Gläubige aus Niederstetten bekennen sich zu Gott als Steuermann ihres Lebensschiffes

Niederstetten. An zwei Sonntagen im Juli feierte die evangelische Kirchengemeinde Niederstetten Konfirmation. 17 junge Menschen bekräftigten in den beiden feierlichen Gottesdiensten ihren Glauben. Sie legten dar, nach welchen Orientierungsmarken sich Christen ausrichten. Dabei wurden Erlebnisse und Ergebnisse aus dem Unterricht der zurückliegenden Monate dargestellt und mit der biblischen Botschaft verknüpft.

Pfarrer Roland Silzle und die Konfimitarbeiterin Manuela Florek gestalteten beide die Predigt. Zur Überraschung der Gottesdienstteilnehmer wurden diese erst einmal gebeten, ein Schiff zu falten. Und so sah man zunächst viele bunte Schiffchen auf den Bänken, während in der Predigt das Symbol des Schiffes für Christen thematisiert wurde. Während der Predigt wurde weiter gefaltet, es entstanden weitere Symbole des Glaubens. Haus, Taufkleid, Kreuz und am Ende den Durchblick auf das Osterlicht. So wünschte Pfarrer Silzle, dass die jungen Menschen in ihrem Leben den Durchblick auf Gott behalten und ihn als ihren Steuermann in ihrem Lebensschiff gelten lassen wollen. Mitgestaltet wurde die Feier von Matthias Döhler an der Orgel und am Keyboard, vom Posaunenchor Niederstetten-Vorbachzimmern und von Larissa Tschall. Mit ihren Liedern erreichte sie die Herzen der Gottesdienstbesucher. Der Verpflichtung der Konfirmanden auf den christlichen Glauben folgten Einsegnung und Übergabe der Denksprüche. Am Ende sprach Matthias Hauf für den Kirchengemeinderat ein Grußwort. Er ermunterte die Jugendlichen, auch weiterhin am Glauben festzuhalten und machte Mut, sich am Gemeindeleben zu beteiligen. Eine Maske, so führte er aus, sei bei Gott nicht nötig. Jeder komme genau so wie er ist, bei Gott zum Zug. Keiner müsse sich verstellen oder verkleiden. Denn Gottes Liebe gelte unverstellt und ohne Bedingungen. rolsi