Judokas pflanzen 90 Weißtannen

Niederstetten. Waldbaden, wer hat’s erfunden? Die Japaner waren es. Der japanische Begriff „shinrin-yoku“ wird als „Waldbaden” übersetzt und ist auch als Waldtherapie bekannt. Judo wurde ebenso in Japan entwickelt. Was also liegt näher, als dass die Niederstettener Judokas auch mal in den Wald ziehen. Lautet doch das Motto des IJF (Judo-Weltverband): „Judo – more than a sport“

Bei Kaiserwetter fuhren fünf Erwachsene und elf Kinder zum Waldparkplatz, an dem sie schon von einem Forstwirtschaftsmeister erwartet wurden. Dieser hatte alles aufs Beste vorbereitet. Arbeitswege waren gemäht, so dass niemand von den Brombeeren behindert wurde. Es gab spezielle Spaten zum Ausgraben, sowie Eimer zum Transport der Setzlinge. Äxte, Pfosten, Schutzgitter und Kabelbinder, um die frisch gepflanzten Bäumchen vor Wildverbiss zu schützen. An alles war gedacht! Unter seiner fachkundigen Anleitung wurden wild aufgegangene Weißtannenschösslinge ausgegraben und in Kahlflächen gepflanzt. Jungpflanzen, die der Trockenheit früherer Jahre zum Opfer gefallen sind, wurden ersetzt. Dass Arbeit, vor allem im Team, Spaß macht, ist eine lohnenswerte Erfahrung. So ging die Arbeit zügig bis zur Mittagspause voran. Frisch gestärkt ging es danach mit Eifer zurück an die Arbeit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Sage und schreibe 90 kleine Weißtannen haben einen neuen Platz, an dem sie geschützt vor Wildverbiss wachsen und gedeihen können. Durch das feuchte Wetter der letzten Wochen ist die Prognose sehr gut, dass sie auch anwachsen.

Ausklingen ließ man den Waldtag bei einem Lagerfeuer und Kaffee und Kuchen. Erstaunlich war die Energie der Kinder. Während die Erwachsenen noch gemütlich zusammen saßen, spielten sie trotz fünfstündigen Arbeitseinsatzes schon wieder fangen und verstecken.

Es war ein rundum gelungener Tag.