Jetzt für einen Bio-Stern bewerben

Hohenlohe/Schwäbisch Hall/Altkreis Mergentheim. Einmal jährlich ruft die Bio-Musterregion Hohenlohe alle Bio-Betriebe aus der Region mit Produkten in der Direktvermarktung zur Bewerbung für die Auszeichnung mit dem Hohenloher Bio-Stern auf.

Die Auszeichnung vereinfacht Verbrauchern das Erkennen von regionalen Bio-Lebensmitteln, veranschaulicht die Vielfalt heimischer Produkte und vernetzt die Bio-Betriebe in der Region Hohenlohe. 26 Betriebe wurden in den letzten zwei Jahren ausgezeichnet. Nun startet die dritte Runde, und bis zum 3. Juni können sich Betriebe mit besonderen bio-regionalen Produkten aus den Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohekreis, dem Altkreis Mergentheim sowie den direkt angrenzenden Gemeinden bewerben.

Interessenten schicken eine Mail an die Regionalmanagerin Nina Faiß biomusterregion@hdb-stiftung.com. Daraufhin werden die Bewerbungsunterlagen zugeschickt. Um sich für den Bio-Stern zu qualifizieren, müssen diverse Kriterien erfüllt sein. Weitere Informationen dazu auf der Website http://www.biomusterregionen-bw.de

Neben der Vernetzung von Landwirten setzt sich das Regionalmanagement der Bio-Musterregion Hohenlohe für die Integration von regionalen Bio-Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung ein. Bei der Umsetzung haben Beschaffungsvorschriften für Küchen in öffentlicher Hand besonderes Potenzial. Im Landkreis Schwäbisch Hall sowie im Hohenlohekreis gibt es schon Bestrebungen, mehr regionale und biologische Lebensmittel in Schulen und Verwaltungsküchen umzusetzen.

Im November 2020 wurde bei der Kreistagssitzung des Hohenlohekreis beschlossen, regionale und biologische Lebensmittel an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und landkreiseigenen Veranstaltungen zu bevorzugen. Im Landkreis Hall wurde in der Richtlinie für eine ökologische und soziale Beschaffung der Stadt Crailsheim die Bevorzugung von biologischen Lebensmitteln ebenfalls festgehalten. Dies nimmt die Bio-Musterregion zum Anlass, eine online-„BioBitte“-Veranstaltung für Entscheidungsträger beider Landkreise zu organisieren. Am 4. April wird die Initialveranstaltung stattfinden.