Jeden Tag und kostenlos

Niederstetten. Die Schnellteststation in Niederstetten weitet ihr Angebot deutlich aus. Ab Montag, 6. Dezember, können bis auf weiteres täglich von 13 bis 18 Uhr Testungen vorgenommen werden.

Seit April betreibt die Stadt Niederstetten mit Unterstützung durch Ehrenamtliche des Bürger-Netzes, der Freiwilligen Feuerwehr, DRK und DLRG die Teststation im Kult.

Im Kult gibt es ab 6. Dezember täglich kostenlose Testmöglichkeiten. © Stadt

In zahlreichen ehrenamtlichen Stunden wurden durch geschultes ehrenamtliches Personal tausende von Testungen durchgeführt. Zuletzt waren die Öffnungszeiten, aufgrund des hohen Zeitaufwandes für die Ehrenamtlichen sehr eingeschränkt, was dem steigenden Bedarf an Testungen nicht mehr gerecht wurde.

Nun ist es der Stadt Niederstetten durch die Unterstützung eines externen Anbieters möglich, ab Montag, 6. Dezember, die Öffnungszeiten von drei Testtagen auf ganze sieben Testtage mit jeweils fünf Öffnungsstunden auszuweiten. Während der arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr steht das Testangebot weiterhin allen kostenfrei zur Verfügung.

