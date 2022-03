Jazz erzählt spannende Geschichten

Bovenzenweiler. In Bovenzenweiler bei Schrozberg legen die Feuchters wieder los. Blues, Latin, Swing-Jazz gibt es am Freitag, 25. März mit dem „Siegi Liebl Trio“. Die Musikalität dieses Piano-Jazz-Trios ist beispielhaft – Spielwitz, Improvisationsfreude und phantasievolle Bearbeitungen lassen Jazz, Klassik und Evergreens auf überraschende Art gänzlich neue Beziehungen eingehen.

Bandleader und Pianist Siegfried Liebl holt die Inspiration für seine Adaptionen mit Vorliebe von Komponisten wie Bach, Beethoven, Chopin, gerne aber auch bei Musicals, Evergreens oder sakraler Musik.

Die Musik fängt einen mit dem ersten Ton ein und wird zu einer Affäre der besonderen Art: Wie klingt ein klassisches Stück in Jazz-Manier, wie ein Rocktitel oder ein traditionelles Volkslied? Improvisation ist ein schöpferischer Akt und schafft spannende Möglichkeiten im Trialog. Drei Ausnahmemusiker, die sich ohne Worte ergänzen – hier ist das Miteinander Trumpf: Siegfried Liebl (Piano/Voc), Andreas Scheer (Bass) und Wolfgang Schürmann (Schlagzeug). Bei ihrem Programm ist Klassik-Jazz gespickt mit witzigen, autobiografischen Short Stories.

Bei den Feuchters in Schrozberg-Bovenzenweiler ist das Konzert am 25. März um 20 Uhr eine Premiere. Anmeldungen sind per Telefon unter 07939/8025 oder per mail erforderlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.