Innovative Wege für Berufsausbildung

Hohenlohekreis. Das Thema „Elektromobiltiät“ spielt in den Mobilitätskonzepten der Zukunft mittlerweile eine herausragende Rolle. Trotzdem wird an den Berufsschulen in Baden-Württemberg in den Ausbildungsgängen für Kraftfahrzeugmechatroniker immer noch vielerorts ausschließlich an herkömmlichen Verbrennungsmotoren ausgebildet.

Die Friedrich Kriwan-Stiftung als Sponsor und die Innovationsregion Hohenlohe haben jetzt in Forchtenberg ein vollelektrisches Fahrzeug an den Landrat des Hohenlohekreises und den Schulleiter der Gewerblichen Schulen in Öhringen übergeben.

Das Fahrzeug soll eingesetzt werden, um die neue Technik zu unterrichten und um die neuen Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit der Hochvolttechnik zu verdeutlichen.

Die Schüler sollen das Fahrzeug in der schuleigenen Werkstatt praktisch begreifen und als Testobjekt benutzen können. Darüber hinaus wird das Fahrzeug auch für Schülerexkursionen eingesetzt werden.

Die Gewerbliche Schule in Öhringen wird damit die erste Berufsschule im Hohenlohekreis sein, die über ein solch zukunftsweisende Technologie verfügt.

Thomas Philippiak, der Vorsitzende der Innovationsregion Hohenlohe, sagte: „Die Friedrich Kriwan-Stiftung öffnet mit ihrer Unterstützung das Tor für die Zukunft bei der beruflichen Ausbildung im Hohenlohekreis.“