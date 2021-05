Platz schaffen, Raum für Neues: In der Wermutshäuser Straße werden gerade drei leerstehende Gebäude abgerissen. Hier sollen künftig Wohnungen entstehen, so der Wunsch der Stadtverwaltung und des Gemeinderats.

Die Stadt Niederstetten war mit dem Kauf des Gasthauses „Hirschen“ in der Hauptstraße auch in den Besitz einer baufälligen Scheune in der Wermutshäuser Straße gekommen. Das

...