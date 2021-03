Künzelsau. In Zusammenarbeit mit der Hamburger Fernhochschule (HFH) bietet die Akademie Würth Business School einen berufsbegleitenden Studiengang zum Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft an. Bei einem Online-Informationstermin am Donnerstag, 25. Februar, 18 Uhr bis 19.30 Uhr erhalten Interessierte weitergehende Informationen.

Andrea Schneider von der Akademie Würth Business School stellt an dem Abend das Konzept und die Inhalte des Bachelor-Studiengangs vor. Weitere Informationen gibt es zur Organisation und Ablauf des Programms.

Das Studium vermittelt innerhalb von dreieinhalb Jahren praxisnah grundlegende Betriebswirtschaftskenntnisse. Präsenzphasen, die an der Akademie Würth in Künzelsau stattfinden, ergänzen das Selbststudium und eLearning-Modulen.

Anmeldung zum Informationstermin über die Mailadresse Andrea.Schneider@wuerth.com. Weitere Informationen zum Studiengang unter www.wuerth.de/business-school. pm