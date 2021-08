In zwei Jahren zum Abitur

Künzelsau. Die Absolventinnen und Absolventen der Berufsoberschule der Karoline-Breitinger-Schule (KBS) in der Fachrichtung Sozialwesen und der Gewerblichen Schule in der Fachrichtung Technik sind stolz, nun ihr Zeugnis in den Händen zu halten. An der Karoline-Breitinger-Schule in Künzelsau kann man bereits nach zwei Schuljahren das Abitur erreichen. Voraussetzung dafür sind die Mittlere Reife und eine Berufsausbildung in einem anerkannten Beruf.

Bildungsweg nicht zu Ende

„Viele Jugendliche wissen nach ihrem Realschulabschluss nicht sicher, was sie machen möchten, und entscheiden sich dann für eine Berufsausbildung. Das halte ich für einen guten Weg, heißt aber nicht, dass der Bildungsweg hier zu Ende sein muss“, betont Schulleiter Ansgar Hagnauer. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Berufsausbildung bereits zurückliegt. Für alle, die ihr Abiturzeugnis 2023 erhalten möchten, gibt es noch freie Plätze an der Berufsoberschule der KBS und der Gewerblichen Schule Künzelsau. Start ist im September dieses Jahres.

An einer Berufsoberschule ist der Weg zum Abitur immer mit einem so genannten Profilzweig verbunden. An der KBS werden neben den Hauptfächern die Fächer Pädagogik, Psychologie, Gesundheitslehre und Biologie unterrichtet.

Das Profil ist im Bereich „Soziales“ angegliedert. Nebenan, an der Gewerblichen Schule Künzelsau kann man den technischen Profilzweig besuchen. In den Hauptfächern werden die beiden Berufsoberschulen gemeinsam unterrichtet. „Die Schüler profitieren von diesen Synergieeffekten“, so Ruth Henn, Schulleiterin der Gewerblichen Schule. Informationen zu den Berufsoberschulen gibt es unter www.kbs-kuen.de und www.gwkuen.de. Unterrichtsbeginn ist am 13. September.

