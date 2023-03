In zwei Autos eingebrochen

Niederstetten. Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag in zwei Pkw in Niederstetten ein und entwendeten Wertsachen. Der oder die Täter manipulierten laut Polizei zwischen 15.30 und 17 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug an einem auf dem Parkplatz am „Trimm-Dich-Wald“ zwischen Eichhof und Adolzhausen geparkten Pkw. Hierdurch brachten sie eine Seitenscheibe des Autos zum Bersten. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie dann eine Handtasche mit einem Geldbeutel. Im selben Zeitraum wurde die Seitenscheibe eines weiteren Pkw zerstört, der auf einem Feldweg nahe „Zollhaus“ an der Bundesstraße 290 geparkt war. Aus diesem wurde ebenfalls ein Geldbeutel entwendet. Laut Polizei wurde ein weißer SUV der Marke Volkswagen, vermutlich ein Tiguan, in der Nähe beobachtet, in dem sich zwei Männer befanden. Dieser fuhr zunächst langsam am Feldweg vorbei und beschleunigte dann stark. Das Fahrzeug hatte möglicherweise eine Hamburger Zulassung. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem weißen Pkw geben können, sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1