In Schlangenlinien unterwegs

Künzelsau. Nach der Trunkenheitsfahrt eines 48-Jährigen sucht die Polizei nach Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch den alkoholisierten VW-Fahrer gefährdet wurden.

Eine Zeugin hatte gegen 17 Uhr einen auffälligen Autofahrer auf der Landesstraße in Künzelsau-Mäusdorf in Fahrtrichtung Künzelsau beobachtet und den Notruf gewählt. Der 48-Jährige fuhr Schlangenlinien und geriet dabei auch in den Grünstreifen und auf die Gegenfahrbahn. Polizeibeamte stellten später einen VW Passat in einer Garage fest. Am Steuer befand sich ein stark alkoholisierter Mann.

Zeugen bestätigten, dass dieser kurz zuvor alleine in die Garage gefahren sei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,6 Promille.

Daraufhin musste der Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Wie sich herausstellte war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

