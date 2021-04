Satteldorf. Ein 53 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr am Sonntag kurz nach 20 Uhr die B 290 von Wallhausen kommend in Richtung Crailsheim. Dabei wollte er eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne, bestehend aus drei Fahrzeugen, überholen. Kurz nach der Anschlussstelle Satteldorf überholte der Opel-Fahrer das hintere Fahrzeug, setzte dann ein weiteres Mal in einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen der restlichen Fahrzeuge an. Etwa auf Höhe des ersten Wagens kam dem Opel ein anderes Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn entgegen. Sowohl der bislang unbekannte Fahrzeuglenker des entgegenkommenden Wagens, sowie der Fahrer des in der Kolonne an vorderster Stelle fahrenden Wagens mussten daraufhin stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Der Opel-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort. Der Opel sollte daraufhin durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer beschleunigte daraufhin seinen Wagen und wollte sich so der Kontrolle entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, konnten das Fahrzeug dann in der Willy-Brandt-Straße anhalten und kontrollieren.

Die Polizei Crailsheim sucht nun die Fahrzeugführer, welche ihre Fahrzeuge stark abbremsen mussten, sowie weitere Verkehrsteilnehmer die gegebenenfalls durch den Opel-Fahrer gefährdet wurden. Diese und weitere Zeugen sollen sich unter Telefon 07951/480-0 melden.