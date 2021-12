In Niederstetten „Inselhopping” der besonderen Art erleben

Niederstetten. Gleich zum Beginn des neuen Jahres, am 21. Januar, kommt „Cara“ nach Niederstetten. Das die mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Musiker in regelmäßigen Abständen immer noch gerne auf die kleine Bühne ins Vorbachtal kommen, darüber freuen sich nicht nur die Irish Folk-Fans in Süddeutschland, sondern auch das Kultur-Team der Stadt ganz besonders.

Einen imaginären literarisch-musikalischen Zwischenstopp in Chicago legt die Kulturzeit am 11. März mit Monika Drasch und der Emerenz Meier-Band ein. Emerenz Maier (1874 bis 1928), Schriftstellerin aus dem Bayrischen und Auswanderin „ins Amerika“, hat wundervolle Poesie und herrliche Briefe verfasst. Daraus schöpfend musiziert das Trio kraftvoll und fein – ein Abend mit traditioneller Musik aus Amerika, Bayern und Schweden mit Polka, Jodelings und Heimatliedern.

Etwas ganz Besonders erwartet Musikfreunde mit dem Konzert von Erick Manana und Jenny Fuhr. Musik aus Madagaskar ist in Europa nur selten zu hören und noch seltener live zu erleben. Mit Erick Manana kommt ein madagassischer Star nach Niederstetten. Der Komponist, Gitarrist und Sänger zählt zu den Urgesteinen der Musikszene seines Heimatlandes. In poetischen Liedtexten bewahrt er den alten Bilder- und Farbenreichtum der madagassischen Sprache, widmet sich ihr aber mit aktuellen Themen. Begleitet wird er von Jenny Fuhr, ausgebildete Geigerin und Flötistin. Bei ihrem Bühnen-Debut 2009 feierten die Madagassen sie als musikalische Erbin des legendären „Sodina“-Flötenmeisters Rakoto Frah.

Zum Jubiläum des Schulbauernhofs macht die Kulturzeitt einen Abstecher in den Teilort Pfitzingen und damit auch an den Mee und die Tauber-Mainfränkische Heimat. „häisd’n’däisd vomm mee“ spielen Open-Air ihr Programm „Eigentlich ghört draufghaut!“ Franken Folk? Kabarett? Comedy oder doch fränkische Boygroup? Die sechs Männers vom Mee sind inzwischen fast schon Dauergäste beim BR und heiß begehrt. Umso schöner, dass sie sich am 4. Juni auf den Weg nach Pfitzingen machen.

Musikalisches Highlight

Der Abschluss des kulturellen Inselhoppings ist auch ein absolutes musikalisches Highlight: „Flor De Toloache“, Latin Grammy Award Gewinnerinnen mit südamerikanischen Wurzeln kommen auf die kleine Kult-Bühne. Gemeinsam mit dem Hohenloher Kultursommer ist es gelungen, diese absolute Ausnahmeformation in die Region zu holen. Die große Bandbreite an kulturellen Einflüssen bildet den Nährboden für eine mutige und lebendige Interpretation traditioneller Mariacchi-Musik. Auf der Bühne verschmelzen die Musikerinnen zu einer unwiderstehlichen Einheit und verzaubern damit ihr Publikum. Live sind „Flor De Toloache“ am 8. Juli zu erleben.

Die Veranstaltungen finden natürlich immer unter den tagesaktuell geltenden Corona-Auflagen statt, doch im Kulturbüro der Stadt Niederstetten ist man zuversichtlich, dass alle geplanten Konzerte in einem Rahmen stattfinden können, in dem sich sowohl Gäste wie auch Künster wohl und sicher fühlen können und der gemeinsames „live“-Erleben möglich macht. Geschenkgutscheine und Karten für die Kulturzeit-Veranstaltungen sind in der Städtischen Mediothek Niederstetten erhältlich. Auch online unter okticket.de oder bei den Fränkischen Nachrichten können Karten erworben werden. Natürlich bekommen Kurzentschlossene in der Regel auch immer noch Karten an der Abendkasse.