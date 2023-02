In Niederstetten Diesel aus Bagger gestohlen

Niederstetten. Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch Diesel aus einem Bagger in Niederstetten. Zwischen 18.30 und 7.30 Uhr begaben sich die Unbekannten laut Polizei zu dem Bagger, der an der Baustelle der Hochspannungsleitung in der Pfitzinger Straße geparkt war, und pumpten circa 120 Liter Diesel aus dem Tank der Baumaschine. Anschließend flohen sie unerkannt. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sollten sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934/99470, melden.

