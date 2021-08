In leerstehende Kaserne eingebrochen

Giebelstadt. Der Polizeiinspektion Ochsenfurt wurde am Sonntagvormittag gemeldet, dass es womöglich zu einem Einbruch in das größtenteils leerstehende, ehemalige US-Militärgelände in der Von-Steuben-Straße in Giebelstadt (Landkreis Würuburg) kam.

Der Mitteiler, ein Verantwortlicher für die dortigen Liegenschaften, teilte den Beamten mit, dass ihm ein Loch in der Umzäunung des verlassenen US-Geländes aufgefallen sei und er vermutete, dass es zu Diebstählen aus den leerstehenden Kasernengebäuden kam. Die Beamten suchten die Örtlichkeit auf und stellten tatsächlich entsprechende Hinweise auf einen Einbruch fest. Bei der Durchsuchung der leerstehenden Kasernen-Gebäude stellten die Beamten fest, dass mehrere Elektro-, Sanitär- und Installationsanlagen ausgebaut und entwendet worden waren. Im Rahmen der ersten Ermittlungen geriet auch ein Kleintransporter in den Fokus der Beamten, welcher unweit des Tatortes unbesetzt geparkt stand. Da sich jedoch kein Fahrzeugführer vor Ort befand und der Tatzusammenhang zu diesem Zeitpunkt nicht gesichert war, notierten sich die Beamten vorerst die relevanten Fahrzeugdaten für die weiteren Ermittlungen. Sonntagnacht wurde der weiße Transporter durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ochsenfurt auf der B13 bei Ochsenfurt fahrend festgestellt. Aufgrund des immer noch bestehenden möglichen Zusammenhangs mit dem Einbruch wurde der Kleintransporter einer Kontrolle unterzogen. Das Fahrzeug war besetzt mit zwei Männern im Alter von 47 und 32 Jahren. Bei der Nachschau im Fahrzeug wurden die Beamten auch schnell fündig – in dem Kleintransporter befand sich eine größere Menge von ausgebautem Installationsmaterial wie Armaturen, Metallrohre, Kupferkabel und ähnliches – welche dem Einbruch zuzuordnen waren. Aufgrund der aufgefundenen Beweismittel und mehreren Übereinstimmungen mit der Spurenlage vom Einbruch wurden die beiden polnischen Staatsbürger vorläufig festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Da die Männer in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatten, mussten sie nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt einen Zustellungsbevollmächtigten benennen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Beschuldigten vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. pol