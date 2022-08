In Künzelsau: Oldtimer sind zu bewundern

Künzelsau. Die Teilnehmer der Olympia-Rallye, eine der größten Oldtimer-Rallyes in Deutschland, legen am Freitag, 12. August, bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau einen Stop ein. Rennsport-, Oldtimer- und Nostalgiebegeisterte haben die Möglichkeit, die Oldtimer zwischen 10.15 und 12 Uhr am Museum Würth 2 oder vor dem Würth Hauptgebäude (Reinhold-Würth-Straße) in Augenschein zu nehmen.

Zum Jubiläum der „Olympia-Rallye ’72“ findet eine Neuauflage dieses Wettbewerbs statt. Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, ist auch eine „lebende Legende“ mit dabei: der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Am fünften Tag der Rallye, auf der Etappe von Speyer nach Regensburg, legen die Oldtimer-Fahrer eine Kaffeepause am Carmen Würth Forum ein. Den Stempel, der ihre Teilnahme belegt, erhalten sie in der Reinhold-Würth-Straße beim Zakspeed-Rennwagen. Das Teilnehmerfeld kommt aus acht Nationen und setzt sich zusammen aus 44 Fahrzeug-Marken und 175 Fahrzeugtypen.

Die Olympia-Ralley war 1972 eine der größten Rallye-Veranstaltungen Deutschlands. Sie führte Europas beste Rallye-Sportler zusammen. Über 3400 Kilometer ging es von Kiel bis München. Auch damals war Würth Teil der Olympia-Rallye. Das Unternehmen war auf einem BMW 2800 des Teams „Scuderia München“ mit dem Unternehmenslogo vertreten. Auch heute, 50 Jahre später, zählt diese Rallye immer noch zu einem Meilenstein der Motorsportgeschichte. zug