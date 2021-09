In einem schwierigen Umfeld behauptet

Schrozberg. Schon zum zweiten Mal musste eine Generalversammlung der Landwirtschaftlichen Bezugs- und Verwertungsgenossenschaft (LBV) Schrozberg unter Pandemie-Bedingungen stattfinden – ohne Essen und Trinken sowie ohne den Austausch untereinander. Corona sei „eine große Herausforderung“ für die Genossenschaft und ihre Mitglieder, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Herman Rohn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei, so berichtete Vorstandsvorsitzender Rudolf Herrmann, sei das Jahr 2020 ganz hoffnungsvoll „mit moderaten Preisen für unsere Produkte“ gestartet. Seit Beginn der Pandemie nahm der Preisdruck für die Erzeuger aber deutlich zu und die Politik habe „über mehr Tierwohl und höhere Standards bei deren Haltung diskutiert – ohne die Finanzierung zu klären“. Es habe Widrigkeiten gegeben, die die Landwirte beschäftigen, etwa die neue Düngemittelverordnung, mehr Blühflächen, eine neue Schweinehaltungsverordnung, das Verbot der Anbindehaltung von Rindern und die Verschärfung der Luftreinhalterichtlinien.

Keine Planungssicherheit

„Dann kam im September 2020 die Afrikanische Schweinepest hinzu und seitdem stehen die Preise für Mastschweine und Ferkel unter einem immensen Preisdruck.“ Sie seien „im Moment ruinös“. Diese ganzen Voraussetzungen führten „zu einer tiefen Verunsicherung unserer Betriebe, es ist keine Planungssicherheit vorhanden“.

In diesem Umfeld musste sich die LBV behaupten, „was uns gelungen ist“, freute sich der Vorstandsvorsitzende. Zu den politischen Vorgaben seien noch die Wetterkapriolen gekommen, wie Spätfröste im Frühjahr, die die Wintergerste während der Blüte hart trafen, „was zum Teil zu hohen Ertragseinbußen führte“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Durch die schnelle Reaktion von Geschäftsführer Andreas Rohr seien die Auswirkungen für die LBV abgemildert worden. Die Erträge waren im Übrigen recht ordentlich, fasste Herrmann zusammen. Im Großen und Ganzen war es für alle ein „hartes Stück Arbeit“, um die Versorgung der Kunden mit Lebensmitteln, Getränken, Backwaren, Baustoffen und Produkten für die Landwirtschaft sicherzustellen.

Geschäftsführer Andreas Rohr ging detailliert auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein: Durch die Schließungen vieler Schulen, Betriebe und auch der eigenen Bäckereicafés sei der Umsatz mit Backwaren im April und Mai 2020 um bis zu 35 Prozent zurückgegangen. Nach einer Erholung im Sommer traf der zweite Lockdown im Herbst die Bäckereisparte mit 25 Prozent Rückgang noch einmal hart. Die LBV reagierte mit Kurzarbeit, Einschränkungen von Öffnungszeiten und des Sortiments.

Der Anstieg des Umsatzes 2020 um 1,8 Prozent „hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen“. Mit Ausnahme des Mineralölbereichs und der Bäckerei wurden in allen Geschäftsfeldern Zuwächse erzielt. „Unser Wachstum steht also auf breiten Füßen und hat uns einen guten Rückhalt und Stärke gegeben“, so Rohr.

Sehr positiv sei es im Lebensmitteleinzelhandel gelaufen, zusammen mit den Raiffeisenmärkten und dem Baustoffhandel seien diese Sparten die „großen Gewinner“, die die Verluste in anderen Bereichen kompensieren konnten. Die drei Edeka-Märkte setzten zwölf Prozent mehr um als 2019. Damit habe man vor allem von den Discountern und Drogeriemärkten Marktanteile und Kunden gewinnen können. Der Umsatz der Bäckerei hat sich 2020 um 7,2 Prozent verringert, „ein deutschlandweiter Trend“, erklärte Andreas Rohr, fast jeden Tag werde irgendwo ein Geschäft geschlossen. Die LBV betreibt derzeit 28 Filialen (eine mehr als im Vorjahr) und fünf Backmobile.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Als Genossenschaftsbäckerei sind wir nach wie vor einzigartig: Unsere Rohstoffe kommen aus Hohenlohe, wir produzieren hier und verkaufen in der Region.“ thak