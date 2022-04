Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fränkisches Freilandmuseum - In Bad Windsheim kann man an Ostern „Hosagärtla“ bauen, Eier färben und Ostereier suchen In Bad Windsheim ein eindrückliches Passionsspiel erleben

Hosagärtla bauen, Eier färben und Ostereier suchen sind eindeutige Renner an den Osterfeiertagen im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim. Kinder und Erwachsene erwartet ein abwechslungsreiches Programm.