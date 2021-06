In Aub erwacht Kultur zu neuem Leben

Auch im unterfränkischen Gollachstädtchen Aub erwacht die Kultur zu neuem Leben. Am Sonntag, 20. Juni, finden gleich drei kulturelle Veranstaltungen statt.

Aub. Auf der Spitalbühne Aub veranstaltet der Förderverein Fränkisches Spitalmuseum Aub am Sonntag, 20. Juni, um 11 Uhr bei kostenfreiem Eintritt einen musikalischen Frühschoppen mit dem „Schwander-Goltz-Duo“.

© Schwander&Goltz

Das Duo besteht aus Rainer Schwander – Sopransaxophon, Hackbrett und Bernhard von der Goltz – Gitarre. Wenn die beiden Musiker im Duo musizieren, schöpfen sie aus einem reichhaltigen Fundus gemeinsamer musikalischer Jahre. Die Presse bescheinigt dem Duo „instrumentaltechnisches Niveau, folkloristischen Schwung und Seelentiefe“.

Begleitet wird das Duo von dem exzellenten Schlagzeuger und Percussionisten Helmut Kandert.

Ebenfalls am Sonntag, 20. Juni, findet um 12 Uhr im fränkischen Spitalmuseum Aub die Eröffnung der Ausstellung „Abgelegt – Genisafunde in Unterfranken“ statt. Auch hier ist der Förderverein Fränkisches Spitalmuseum Aub der Veranstalter, und auch hier ist der Eintritt frei.

Die Ausstellung „Abgelegt“ in Aub basiert auf der gleichnamigen Ausstellung in Veitshöchheim und setzt die Arbeit des Genisaprojekts Veitshöchheim fort. Im Rahmen dieses Projekts werden seit 1998 Funde aus den Dachböden fränkischer Synagogen bearbeitet. Dabei handelt es sich um Texte und Gegenstände, die nach religiöser Vorschrift nicht zerstört werden durften. Die Texte und Objekte besitzen einen großen Informationswert für jüdische Kultur vor allem des 17., 18. und 19. Jahrhunderts. Der meist sehr schlechte Erhaltungszustand war jedoch dafür verantwortlich, dass ein großer Teil des Materials kaum beachtet und nach der Bergung gleich wieder in Kartons verpackt abgestellt wurde.

Die Funde aus der Auber Synagoge wurden für die Ausstellung durchgesehen und repräsentative Objekte ausgewählt. Ergänzend gezeigt werden Funde aus Veitshöchheim, Gaukönigshofen und Goßmannsdorf.

Der Sonntag, 20. Juni , bietet noch eine weitere kulturelle Veranstaltung in Aub. Um 17 Uhr präsentiert der Verein Ars Musica in der Spitalkirche bei freiem Eintritt ein Konzert unter dem Titel: „Orgel und Mehr“ mit Regine Schlereth, Schlimbach Orgel von 1865 und Martin Rothe, Violine.

Durch vier Jahrhunderte

Regine Schlereth (Orgel und Klavier) und Martin Rothe (Violine und Barockvioline) nehmen ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch vier Jahrhunderte. Angefangen bei mitreißender Musik aus dem Frühbarock – historisch informiert auf der Barockvioline gespielt - über die hochbarocken Pièce d’Orgue von Johann Sebastian Bach führt die Reise in die Epoche der Klassik zu Wolfgang Amadeus Mozart mit seiner Sonate e-Moll für Klavier und Violine. Aus der Romantik erklingen stimmungsvolle Werke von Joseph Gabriel Rheinberger und César Franck bis die Reise bei Arrangements von George Gershwin im 20. Jahrhundert endet.

Regine Schlereth studierte Orgel (A-Diplom und Konzertdiplom) bei den Professoren Kaunzinger, Weinberger und Bossert an der Hochschule für Musik Würzburg. Sie wirkte als musikalische Assistentin an der Stiftsbasilika St. Martin in Landshut und später als Dekanatskantorin in Ebern.

Zurzeit arbeitet sie freiberuflich als Orgel- und Klavierlehrerin und Continuospielerin im Raum Würzburg und ist seit 2015 als zweite Organistin an der Augustinerkirche Würzburg tätig. Martin Rothe geht einer vielseitigen Konzerttätigkeit nach, je nach Anforderung mit der Barock- oder der modernen Violine: Kammermusik, Oratorienkonzerte, klassische Sinfoniekonzerte, aber auch große Cross-Over-Produktionen zum Beispiel mit David Garrett, Peter Gabriel und anderen. Er ist festes Mitglied der Neuen Philharmonie Frankfurt und wirkt regelmäßig in verschiedenen Barockorchestern mit.