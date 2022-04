In alten Zeiten schwelgen

Bartenstein. Sowohl Besitzer ihrer „alten Schätze“, Motorsportler als auch alle interessierten Besucher treffen sich am Ostersonntag, 17. April, im alten Residenzstädtchen Bartenstein.

Ob alte Traktoren, alte Autos und Motorräder, im Originalzustand oder aufwändig restauriert, die Liebe in die vergangene automobile Zeit lockt Menschen allen Alters nach fast dreijähriger Abstinenz wieder nach draußen. Ergänzend werden die Motorsportfreunde Ettetal einige Rennsport- und Jugendkartfahrzeuge ausstellen. Treffpunkt ist an der Sport- und Festhalle am Ortseingang von Bartenstein.

Gemeinsames Frühstück

Für das leibliche Wohl sorgen die Motorsportfreunde und der Angelsportverein Bartenstein/Ettenhausen. Ab 10 Uhr treffen die Fahrzeuge ein. Zur Stärkung nach teils weiter Anreise gibt’s ab 10.30 Uhr ein Weißwurstfrühstück und ab 12 Uhr einen Mittagstisch. Vor der Heimreise der Teilnehmer und Besucher gibt’s ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen.

Auf Eintritt wird verzichtet, eine Spendenkasse zugunsten der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wird aufgestellt.