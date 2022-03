In 100 Jahren über 5000 Absolventen gezählt

Kupferzell. Die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft (ALH) in Kupferzell feiert 100-jähriges Bestehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bedeutung der Hauswirtschaft in der Gesellschaft hervorzuheben: Das war nicht nur der Grund, den Welttag der Hauswirtschaft am 21. März 1982 ins Leben zu rufen, sondern bereits 1922 ging es genau darum, als die „Hohenlohsche Frauenschule“ in Kupferzell gegründet wurde. Jungen Frauen sollte das Hauswirtschaften beigebracht werden.

Festakt im Mai

Die Idee war und ist eine erfolgreiche, so dass in den vergangenen 100 Jahren über 5000 Absolventen gezählt wurden. Anlässlich dieses Geburtstags finden in diesem Jahr verschiedene Jubiläumsveranstaltungen und Aktionen statt. So gibt es beispielsweise am 21. Mai einen Festakt mit Abendprogramm in der Carl-Julius-Weber-Halle in Kupferzell mit ehemaligen Schülern sowie geladenen Gästen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am 22. Mai veranstaltet die ALH einen Tag der offenen Tür in Kombination mit einem Ehemaligentag. Hierzu sind alle Interessierten und Ehemaligen ab 12 Uhr willkommen. An diesem Tag kann sich jeder das Schloss und das Gelände anschauen und über die land- und hauswirtschaftlichen Bildungsangebote an der Akademie, informieren. Zudem gibt es Einblicke in viele Projekte der haus- und landwirtschaftlichen Studierenden.

Nachwuchskräftekongress

Vom 8. bis 10. Juli findet schließlich der erste deutsche Nachwuchskräftekongress der Hauswirtschaft statt. Er heißt in Anlehnung an die ersten Schulleiterin Emilie Bausch Emmi-Kongress.

Dabei trifft sich der hauswirtschaftliche Nachwuchs aus ganz Deutschland und hat die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3