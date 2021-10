Impro-Konzert mit Sofija Grgur

Aub. „Orgel und Mehr“ lautet der Titel eines Konzerts am Sonntag, 17. Oktober, 17 Uhr, in der Spitalkirche des Fränkischen Spitalmuseums in Aub. Sofija Grgur spielt ein außergewöhnliches Improvisationsprogramm an den Instrumenten, Orgel, Flügel und Cembalo. Erklingen werden ein Präludium und Fuge, eine Suite, eine Fantasie und andere.

Nach ihren Studien in den Fächern Orgel und Cembalo an der Hochschule für Musik Würzburg hat Sofija Grgur kürzlich das seltene Fach Historische Improvisation an der Schola Cantorum Basiliensis abgeschlossen. Sie ist als Kirchenmusikerin an der Reformierten Kirche in Zürich tätig und ein geschätzter Gast bei Ars Musica Aub. Der Eintritt ist frei.