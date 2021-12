Impfstationen in Künzelsau

Künzelsau. Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist groß. Deshalb schafft auch die Stadtverwaltung Künzelsau an einzelnen Tagen zwei weitere Impfstationen in den ehemaligen Räumen des Notariats in Künzelsau und in der Bergstation im Stadtteil Taläcker.

„Helfen Sie mit, die Pandemie endlich einzudämmen und lassen Sie sich impfen“, rief Bürgermeister Stefan Neumann auf.

Folgende Impfangebote bestehen aktuell in Künzelsau: Donnerstag, 16. Dezember: 13 bis 20 Uhr im ehemaligen Notariat Zelyk, Stuttgarter Straße 7; Freitag, 17. Dezember: 13 bis 20 Uhr im ehemaligen Notariat Zelyk, Stuttgarter Straße 7; 18. Dezember: 10 bis 17 Uhr, Bergbahnstation Taläcker.

Eine Terminbuchung ist erforderlich: https://www.terminland.eu/dranbleiben-impfen-in-kuenzelsau/

Es werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit Biontech, bei Bedarf auch Moderna angeboten. Eine FFP2-Maske ist erforderlich.

Ein Impfpass und ein amtliches Ausweisdokument müssen mitgebracht werden.