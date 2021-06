Pfedelbach. In der Nobelguschhalle in Pfedelbach wird am Samstag, 26. Juni, ein Impfmarathon für den Hohenlohekreis stattfinden. Ab 8 Uhr sollen rund 3400 Dosen des Impfstoffs Covid-19 Vaccine Janssen von Johnson&Johnson verimpft werden. Es können sich Erwachsene ab 18 Jahren unter www.terminland.eu/hohenlohe anmelden.

Es herrscht großer Andrang auf die Praxis von Dr. Susanne Bublitz, Hausärztin in Pfedelbach: „Viele wollen einen Impftermin, leider erhalten wir aber bei weitem nicht die Impfstoffmengen, die wir bestellen und erfahren oft erst sehr kurzfristig, was wir tatsächlich bekommen.“ Das macht die Terminvergabe im Praxisalltag sehr schwierig und die Durchführung der Impfung ist mit einem riesigen bürokratischen Aufwand verbunden, erklärt die Hausärztin. „Wir haben uns daher entschieden, mit einem Impfmarathon Geschwindigkeit in die Impfkampgange zu bringen und an einem Tag rund 3400 Impfungen durchführen. Diese große Menge schaffen wir in verhältnismäßig kurzer Zeit, da der Impfmarathon komplett digital organisiert sein wird.“ Verimpft wird der Impfstoff Covid-19 Vaccine Janssen von Johnson&Johnson. Die Impfdosen sind unter anderem Restbestände der impfenden Praxen und Apotheken. Dr. Bublitz erklärt: „Der Impfstoff von Johnson&Johnson eignet sich gerade für den Impfmarathon ideal, da er nur einmal gespritzt werden muss.