Schwäbisch Hall. Die Milcherzeugerversammlung der Hohenloher Molkerei fand erstmals im Rahmen einer Videokonferenz statt. Über 250 Landwirte und ihre Familien sowie Gäste hatten sich von zu Hause zugeschaltet, um den Ausführungen des Vorstands zu den aktuellen Entwicklungen zu folgen.

Gespannt ließen sich die Teilnehmer zudem auf insgesamt drei Fachvorträge externer Redner ein, denen Fragen gestellt werden konnten. Über die Veranstaltungsdauer hinweg wurde klar, dass auf die Genossenschaft und ihre Bauern in Zukunft große Herausforderungen zukommen, die nur gemeinsam gemeistert werden können.

Der Vorstandsvorsitzende Manfred Olbrich eröffnete die Milcherzeugerversammlung live aus dem Konferenzraum im Verwaltungsgebäude der Hohenloher Molkerei.

Milch aus drei Bundesländern

Nach Olbrich trat geschäftsführender Vorstand Martin Boschet ans Mikrofon, um über die Entwicklung der Hohenloher Molkerei zu sprechen. Er stellte fest, dass in der Genossenschaft derzeit täglich 1,15 Millionen Kilogramm Milch aus drei Bundesländern zu einem überschaubaren Produktportfolio verarbeitet werden. Das mache die Hohenloher Molkerei zum größten Trinkmilch- und Butterhersteller in Baden-Württemberg und zum größten H-Milchhersteller in ganz Süddeutschland.

Er machte auf die breiten Preisspannen beim Handel aufmerksam und die damit verbundenen hohen Margen, von denen die Landwirte in deutlich zu geringem Umfang profitieren.

In Absprache mit Olbrich sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden Ralf Klenk verkündete Martin Boschet den Landwirten, dass sie davon ausgehen, dass der Milchauszahlungspreis für die Erzeuger ab März nach oben korrigiert werden kann. Über den genauen Umfang der Erhöhung konnte er allerdings noch keine Aussage treffen, hier bedarf es noch entsprechender Bilanzzahlen, damit der Vorstand hierzu Entscheidungen Anfang April treffen kann.

Im vergangenen Jahr habe die Hohenloher Molkerei einen vorläufigen Milchpreis von 34,43 Cent/kg netto bei 4,0 Prozent Fett und 3,4 Prozent Eiweiß am Markt erwirtschaftet. Eine weitere Milchgeldnachzahlung soll folgen. Im Vergleich dazu liegen die vorläufigen Zahlen mit 33,8 Cent in Baden-Württemberg und bundesweiten 32,4 Cent ohne Nachzahlung deutlich niedriger.

Erzielte Preise

Martin Boschet bewertete diese Zahlen wie folgt: „Mit den im vergangenen Jahr erzielten Milchpreisen kann natürlich kein Landwirt zufrieden sein. Aber unsere Hohenloher Molkerei im Vergleich eben ein Stück weit doch, weil es zeigt, dass wir auf den richtigen Verwertungsmix gesetzt haben.“ Mit Bedauern und Sorge betrachtet Boschet die Tatsache, dass im vergangenen Jahr 6,57 Prozent der Erzeuger ihren Betrieb eingestellt haben. „Das stimmt uns sehr nachdenklich, zumal es unterschiedlich große Höfe getroffen hat. Aber wen wundern solche Betriebsaufgaben, wenn der Milchpreis schlechter ist als im Jahr 1989.“

Die wirtschaftliche Situation der Molkerei selbst war im vergangenen Jahr geprägt von enormen Umsatzsprüngen. „30 Prozent im März hoch und dann wieder 22 Prozent im April runter. Von Dezember 2020 auf Januar 2021 dann wieder 24 Prozent Umsatzverlust. Das ist beinahe unglaublich, was hier passiert. Corona stellt uns hier vor immense Herausforderungen.“

Aufgrund der hohen Planungsunsicherheit hatte die Molkerei im vergangenen Jahr rund 2,5 Millionen Euro weniger investiert als in den Jahren zuvor. Angeschafft wurde u.a. eine neue Tetra-Pak-Linie mit einem Output von 8000 Liter pro Stunde. Boschet hierzu: „Dieses Jahr müssen wir wieder mehr investieren, so zum Beispiel in neue Tanklager. Damit stellen wir uns auf die Zukunft ein, die eventuell verlangt, dass wir Milch aus unterschiedlichen Haltungsformen getrennt erfassen müssen.“

Nach der Rede von Martin Boschet meldete sich Monika Wohlfarth (ZMB Berlin) zu Wort. Anhand von Grafiken gab sie einen Einblick in die Situation auf den Milchmärkten weltweit. Die gute Nachricht hierbei war, dass der Welthandel mit Milchprodukten trotz Corona nicht eingebrochen ist. Die EU-Exporte sind gestiegen und in China erreichte die Nachfrage Rekordniveau. In Deutschland wirkte sich Corona positiv auf das Konsumverhalten von Milchprodukten aus. Auch Wohlfarth bestätigte jedoch, dass steigende Preise,nur begrenzt an die Bauern weitergegeben wurden. pm