Im Herbstprogramm gibt es viele Online-Angebote

Bad Mergentheim. Die Volkshochschule Bad Mergentheim bietet im Herbst interessante Kurse an.

Bei der Abendveranstaltung „Mein Bedürfnis zählt“ geht es am Freitag, 21. Oktober, um Kommunikation im Alltag. Zu einem erfüllteren Leben soll auch der Einzeltermin rund ums Lachen „Clowning – kom-i(s)ch“ beitragen am Freitag, 28. Oktober. Einen Kurs über fünf Termine bietet „Philosophie am Abend“ ab Mittwoch, 12. Oktober.

An Eltern richtet sich „Kindliche Sprachförderung“. Termin ist Montag, 17. Oktober. Hohen Nutzwert verspricht auch der Online-Vortrag zur „Haus- und Reiseapotheke“ am Mittwoch, 19. Oktober.

Kreativ und handfest wird es mit dem „Holzschnittdruck“, zu dem die Teilnehmenden ab Donnerstag, 13. Oktober, insgesamt viermal zusammenkommen. Aus dem Bereich Gesundheit wird am Montag, 17. Oktober, eine Abendveranstaltung zur „Selbstuntersuchung der Brust“ angeboten. Als Kurs mit gemeinsamem Kochen steht bereits am Freitag, 14. Oktober, ein Abend unter der Überschrift „Kräuter für die schnelle After-Work-Küche“.

In der Reihe „Das Schaffen großer Komponisten“ geht es am Donnerstag, 20. Oktober, um Peter Tschaikowsky. Referent und Solist ist Dr. Roman Salyutov, ein junger Konzertpianist, Dirigent und Musikwissenschaftler. Er referiert und gibt auch ein etwa 50-minütiges Konzert zum jeweiligen Komponisten. Auch hierzu ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Weitere Kreativ- und Technik-Kurse finden online statt. Dazu gehört ein Videoworkshop mit zwei Terminen, bei dem es um die Frage geht: „Wie mache ich aus einer Idee ein Video auf Youtube?“ Ebenfalls auf zwei Termine teilt sich das Programm „Lightpainting – magische Bilder mit Licht“ auf.

Im Bereich Sprachen starten diese Kurse: Arabisch A2-B1 ab Montag, 10. Oktober, zehn Termine; Deutsch für Anfänger A1 am Abend ab Montag, 17. Oktober, 18 Termine; Deutsch A2.1 am Abend ab Montag, 10. Oktober, 16 Termine; Deutsch A2.1 für Teilnehmende in Schichtarbeit ab Dienstag, 11. Oktober, 18 Termine online und in Präsenz; Deutsch B1.1 am Abend ab Dienstag, 11. Oktober, 18 Termine; Deutsch B1.2 ab Montag, 17. Oktober, 22 Termine; Englisch A2.2 am Abend ab Montag, 10. Oktober, 15 Termine; Französisch A1.1 für Anfänger ohne Vorkenntnisse ab Donnerstag, 27. Oktober, zehn Termine; Französisch A2.2 für Anfänger mit guten Vorkenntnissen ab Dienstag, 11. Oktober, zwölf Termine; Türkisch A2.1 für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen ab Dienstag, 18. Oktober, zehn Termine und Kiswahili ab Dienstag, 11. Oktober, zehn Termine. Schüler können ab Mittwoch, 2. November, einen Ferienkurs Englisch besuchen, der drei Termine umfasst und für die Klassenstufen sechs und sieben konzipiert ist. Schüler der siebten und achten Klasse steht der Kurs „History of England for Kids“ offen, der ab Freitag, 14. Oktober, fünf Mal stattfindet.

Wer sich lieber virtuell in spannende Veranstaltungen „einschaltet“, kann dies bei den Einzelterminen der Reihe vhs.wissen live tun: „Das Erbe der Sklaverei, eine Reise durch die amerikanische Geschichte in englischer Sprache“, Montag, 17. Oktober; „Putins Krieg gegen die Ukraine: Wie freie Medien dafür sorgen, dass die Wahrheit nicht auf der Strecke bleibt“, Dienstag, 18. Oktober; Interview mit dem Schriftsteller und Friedenspreisträger Serhij Zhadan, Montag, 24. Oktober; „Der Mensch und die Macht – über Erbauer und Zerstörer Europas im 20. Jahrhundert“, Freitag, 28. Oktober; „Schönheitsideale im Internet“, Mittwoch, 12. Oktober; „Algorithmen und Big Data“, Mittwoch, 26. Oktober; „Biodiversität: Macht Vielfalt gesund?“, Mittwoch, 19. Oktober; „Gender trifft Erderwärmung – was hat die Klimakrise mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun?“, Mittwoch, 2. November.