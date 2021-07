Ignaz Netzer ein Meister der Gitarre

Niederstetten. Ignaz Netzer ist einer der wenigen international anerkannten Bluesmusiker. Schon in frühen Jahren hat er den Blues in sich aufgesogen und mit seiner rauen „schwarzen“ Stimme und seinem authentischen Gitarren- und Mundharmonikaspiel interpretiert er Blues ergreifend ehrlich.

Am Samstag, 17. Juli, um 20 Uhr wird er unter dem „Kulturdach“ der Frickentalhallen auftreten.

An die Ufer des Mississippi

Immer wieder ist es beeindruckend, welche Töne Ignaz Netzer, der schon zweimal in Niederstetten zu Gast war, mit dem Bottleneck seiner Akustikgitarre entlockt und es ist sofort zu hören: Hier ist ein Meister der Gitarre am Werk. Gefühlvoll und mit authentischem Bluesfeeling versetzt der in Hohenlohe lebende Netzer seine Zuhörer an die Ufer des Mississippi und in verrauchte Jazzclubs.

Reservierung

Karten für das Open Air-Konzert am Samstag 17. Juli, sind über okticket.de und alle okticket-VVK-Stellen sowie in der Städtischen Mediothek Niederstetten, Hauptstraße 52/1 mediothek@niederstetten.de, Telefon 07932/60032 erhältlich, und auch an der Abendkasse sind vielleicht noch einzelne Karten zu ergattern.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona-Auflagen statt.