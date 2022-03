Hohenlohekreis. Den Wald für jedermann erlebbar machen – das ist das Ziel des Hohenloher Waldprogramms, einer beliebten und bewährten Veranstaltungsreihe, zu der die Hohenloher Försterinnen und Förster einladen.

Den Auftakt macht der kostenfreie Frühlingsspaziergang „Frühling lässt sein blaues Band…“ am Freitag, 25. März, um 13 Uhr in den Mulfinger Wäldern mit Förster Martin Killat.

Beim Entdecken der Frühlingsblüher beantwortet der Förster auch Fragen rund um den Wald. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 24. März, ist telefonisch beim Forstamt des Hohenlohekreises unter 07940/18-1560 möglich.

Insgesamt sind über das Jahr verteilt rund 30 Veranstaltungen geplant. Es gibt viele informative Waldspaziergänge mit den Förstern, die dieses Jahr einen Schwerpunkt auf die Rotbuche, den Baum des Jahres 2022, gelegt haben.

Weiterhin kann man Einblicke in den Holzverkauf gewinnen oder per Fahrrad im Wald unterwegs sein. Am 25. April, dem Tag des Baumes, wird eine Wanderausstellung durch den Hohenlohekreis zur Rotbuche eröffnet.

Im Herbst stehen forstwissenschaftlich hochkarätige Vorträge zu den Themen „Unser Wald im Klimawandel“ und „Rohstoff Holz“ mit anschließender Podiumsdiskussion mit Waldbesitzern auf dem Programm. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema Gesundheit.

Der Wald ist ein idealer Ort zum Entspannen unter anderem mit Yogastunden und Waldbaden für Erwachsene oder Kinder. Jeder, der sich an der frischen Luft bewegen möchte, ist bei der Veranstaltung „Fitness-Studio Wald“ richtig, die in Kooperation mit der Sport- und Physioschule Waldenburg zu einem Training im Wald einlädt.

Die Kreativität kommt ebenfalls nicht zu kurz. Familien können Futterhäuschen für Vögel bauen oder Adventskränze binden. Und in der Schnitzwerkstatt für Kinder wird mit Sicherheit das ein oder andere Kunstwerk entstehen.