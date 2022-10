„Ich stehe für Transparenz“

Niederstetten. Es war die erste öffentliche Gemeinderatssitzung unter der Leitung von Amtsverweser Simon Michler. Ein gutes Dutzend Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, den Neuen bei der Arbeit zu erleben. Vor Eröffnung der eigentlichen Tagesordnung dankte Michler den vier Bürgermeisterstellvertretern dafür, dass sie zwei Jahre lang ehrenamtlich „unzählige Stunden“ in Vertretung von Bürgermeisterin Heike Naber aufgebracht hätten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etliche Bürger waren mit Fragen gekommen: Er stehe für Transparenz, so Michler auf den Vorwurf eines Bürgers, in den letzten Monaten auf Fragen zu wenig Auskunft bekommen zu haben.

Bezüglich diverser Bauprojekte und der geplanten Veräußerung des ehemaligen Gasthofs „Hirschen“ kündigte er an, dass über aktuelle Projekte innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate bei einer Bürgerversammlung informiert werde. Beim „Hirschen“ habe es bereits mehrere Besichtigungen gegeben.

„Nachhaltigkeit im Fokus“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel ZOB an der Sporthalle eingeweiht Zentraler Omnibusbahnhof für Niederstetten eine "optimale Lösung" Mehr erfahren Mitgliederversammlung der Familienheim-Baugenossenschaft „Preisentwicklung auf dem Markt entgegengesteuert“ Mehr erfahren

Der für die Bauleitplanung zuständige Sebastian Mayer teilte auf Nachfrage bezüglich der Baugrube des ehemaligen Schlecker-Betriebs mit, dass die aufgrund von Einwendungen erforderliche Prüfung durch das Regierungspräsidium noch vor Ende des Jahres erfolgen dürfte.

Optimistisch äußerte er sich zur Brücke unterhalb des Alten Bergs: sie sollte bis zum Frühjahr fertig sein. Beim Fahrradweg an der B 290 stehe man noch in Grundstücksverhandlungen und Beratungen über die Trassenführung.

Eine Bürgerin regte an, Möbel für die Ausstattung von Wohnungen für Geflüchtete eventuell auch interkommunal im Sinn der Nachhaltigkeit zu sammeln und zu lagern. Gerne könne man sich zu diesem Thema zusammensetzen, so Michler; und: Nachhaltigkeit stehe für die Stadt selbstverständlich im Fokus. Auch dem, so Michler, „berechtigten Anliegen“ einer Bürgerin, die Friedhofskapelle wieder für Beisetzungen zu öffnen, will er sich widmen. Nach der Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen – unter anderem habe der Verwaltungsausschuss zwei Wohnbauplätze zum Verkauf freigegeben und die Anpassung des Mindestlohns für alle Beschäftigten der Kommune auf 12 Euro vorgenommen – widmete sich das Gremium den Beteiligungsberichten 2020 und 2021 sowie dem Jahresabschluss 2020 und 2021 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der Flugplatz Niederstetten GmbH.

Mit Gewinn abgeschlossen

Bei der Flugplatz-GmbH wurden zwei Jahre mit Gewinn abgeschlossen, das Jahr 2021 durch den Verkauf einer Teilfläche an die für den Simulatorbau zuständige Firma.

Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft halten sich die Verluste unterhalb der geplanten Jahresverluste. Nach dem ausdrücklichen Dank von Klaus Lahr an Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann für ihren enormen Einsatz bezüglich der Flugplatz Niederstetten GmbH genehmigte das Gremium für beide Gesellschaften einstimmig die Entlastungen. Ebenso einstimig billigte der Gemeinderat den Beteiligungsbericht für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021.

Nach der ausführlichen Vorstellung des Projekts „Solarpark Rinderfeld“ (siehe gesonderten Bericht) beriet das Gremium das weitere Vorgehen bei den in diesem und im nächsten Jahr anstehenden Märkte.

Einig war sich das Gremium darüber, dass der „Märchenhafte Weihnachtsmarkt“, der im Januar anstehende Rossmarkt sowie der für April geplante Genießermarkt als Aushängeschilder der Vorbachkommune trotz erwarteter Preissteigerungen mit Hilfe der Stadt durchgeführt werden. Für den vom 1. bis zum 4. Dezember stattfindenden Weihnachtsmarkt beschloss das Gremium einstimmig die Übernahme des Defizits bis zur Höhe von 52 000 Euro. Zur Umsetzung der einstimmig beschlossenen Durchführung des Rossmarkts am 12. Januar stellt die Stadt maximal 22 000 Euro aus städtischen Eigenmitteln bereit. Unter der Voraussetzung, dass die Corona-Pandemie keine Absage des für den 21. bis 23. April geplanten Genießermarkts erzwingt, stimmte das Gremium der Übernahme des städtischen Eigenanteils bis maximal 20 000 Euro zu.

Weniger Kosten, gleiche Qualität

Die Märkte, so mehrere Stimmen aus dem Gemeinderat, seien tolle und für die Stadt wichtige Veranstaltungen. Generell gelte es, auf eine „Kostenreduzierung ohne Qualitätsverlust“ zu achten, so Amtsverweser Michler. Auf die städtische Weihnachtsbeleuchtung vom ersten Advent bis zum 6. Januar und einen auch heuer märchenhaft glänzenden Weihnachtsmarkt müssen Bürgerschaft und Gäste auch in diesem Jahr nicht verzichten: Dank der bereits erfolgten Umrüstung auf energiesparende Giebelbeleuchtung würden hier Kürzungen kaum ins Gewicht fallen. Dennoch dürfte mit einer leichten Kürzung der Beleuchtungsdauer zu rechnen sein – allerdings eher, um ein Zeichen zu setzen, als um nennenswert Kosten zu sparen. Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ regte Stadträtin Silke Preuninger an, den Zugang zum zweiten Gleis am Bahnhof möglichst schnell für Menschen mit Handicap oder Personen, die einen Kinderwagen mitführen, besser zu erschließen.

Anastasia Meinikheim machte auf den schlechten Zustand der zum Eichhof führenden innerörtlichen Landesstraße aufmerksam. Beide Anliegen will Simon Michler an die entsprechenden Stelle bei Bahn und Straßenbauamt weiterleiten.