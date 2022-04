Hybride Arbeitsmodelle prägen die Zukunft

Schwäbisch Hall. Die Erstberatungsstelle „unternehmensWert: Mensch“ bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG) informiert Unternehmen im dritten Teil ihrer Online-Veranstaltungsreihe „Kurz vor Zwölf“ über hybride Arbeitsmodelle.

Gastreferentin ist Dr. Josephine Hofmann vom Fraunhofer IAO. Viele Mitarbeitenden haben während der Corona-Pandemie von zuhause aus gearbeitet.

Schrittweise Rückkehr

Auch wenn es für viele wichtig ist, schrittweise nun in die Betriebe zurückzukehren und mit Kollegen persönlich zusammenzukommen, wird weiterhin ein Teil der Belegschaft von anderen Orten aus arbeiten wollen. Flexibles und ortsungebundenes Arbeiten wird zukünftig ein wichtiger Faktor bei der Gewinnung von Fachkräften sein. Die Zukunft der Arbeit wird somit hybrid. Doch was bedeutet dies für die Zusammenarbeit und die Führung?

Krise als Chance

Dieser Frage geht die WFG in einer kostenfreien Onlineveranstaltung am Donnerstag, 5. Mai, um 11 Uhr nach Dr. Josephine Charlotte Hofmann beschäftigt sich mit Zusammenarbeit und Führung im Forschungsbereich Unternehmensentwicklung und Arbeitsgestaltung am Fraunhofer IAO.

Dr. Hofmann forscht seit vielen Jahren zu „New Work“. Sie sieht in der Krise eine Chance, Arbeit neu zu organisieren. In der Veranstaltung wird darauf eingegangen, wie sich die Arbeit hier ausgestalten wird, denn hybrides Arbeiten wird einen erheblichen kulturellen Wandel sowie die Schaffung neuer Arbeitsweisen und der damit verbundenen Strategien und Verfahren erfordern. Denn zahlreiche Fragen müssen dabei beantwortet werden.

In der Veranstaltung werden zudem Unterstützungsmöglichkeiten zur Optimierung dieser neuen Art des Arbeitens aufgezeigt werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

