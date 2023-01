Hund biss Frau in den Arm

Rothenburg. Eine ältere Frau war am Montag Nachmittag bei Neusitz (Landkreis Ansbach) auf einem Feldweg unterwegs, als ihr eine 23-jährige Frau mit drei Hunden auf dem Weg entgegenkam. Zwei der Hunde, bei denen es sich um Welpen handelte, verletzten die Spaziergängerin leicht an der Wade, so dass sie sich in ärztliche Behandlung begab. Ein weiterer Fall ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr, in der Erlbacher Straße in Rothenburg. Hier kam einer 22-jährigen Rothenburgerin eine unbekannte Frau mit einem großen braunen Hund entgegen, der an der Leine geführt wurde. Der Hund zog die Hundehalterin mit und biss die 22-jährige in den Arm. Die Frau, die den Hund an der Leine führte, ging einfach weiter. Die gebissene Frau begab sich zur Behandlung in das Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, da die Hundehalterin noch nicht ermittelt werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1