Zur Eröffnung des Stationenpfad „Tacheles“ spielt – bei freiem Eintritt – am Samstag 16. Oktober, 20 Uhr die Klezmergruppe „Jontef“ ein Konzert in der Jakobskirche in Niederstetten.

Der Name ist Programm: „Jontef“ bedeutet Festtag. Ein Festtag mit Musik und Theater, ein Festtag der „klejnen Mentschelach“, mit denen Jontef vor 33 Jahren angefangen haben, der Menschen nicht nur im

...