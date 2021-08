Holztafeln restauriert

Niederstetten. Am Waldlehrpfad Eichle in Niederstetten wurden die Übersichtstafel und die 13 Informationstafeln restauriert. Die kommunalen Forstwirte montierten die edlen und hochwertigen Holztafeln wieder an ihren ursprünglichen Plätzen.

Seit 2004

Dort hingen sie, seit der Lehrpfad 2004 angelegt wurde. Die Mitarbeiter des Naturparks Neckartal-Odenwalds in Eberbach hatten die Tafeln ursprünglich gestaltet und jetzt auch die Restaurierung übernommen. Im Laufe der Jahre hatte die Witterung ihre Spuren hinterlassen.

Die hochwertigen Holztafeln des Waldlehrpfades Eichle wurden restauriert. © Landratsamt

„Die Volksbank Main-Tauber hat sich im Rahmen der Unterstützung regionaler Projekte dankenswerterweise mit einer Spende von 1000 Euro beteiligt. Die restlichen Kosten der Instandsetzung trägt die Stadt Niederstetten“, sagte Revierleiterin Edeltraud Wirth.

Vororttermin

Zur Übergabe der Tafeln traf sie sich vor Ort mit dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank, Michael Schneider, dem Regionalmarktleiter Martin Rank und dem stellvertretenden Bürgermeister Harald Dietz.

Der Waldlehrpfad Eichle führt entlang eines 1,2 Kilometer langen Rundgangs, der am Waldparkplatz beginnt und endet. Der Lehrpfad liegt neben dem Industriegebiet Hohe Buche und ist ausgeschildert.

Viele Informationen

Die Tafeln informieren über die Funktionen des Waldes, Nachhaltigkeit, Forstwirtschaft und vieles mehr. Auf der Wegstrecke liegt eine Schutzhütte. Dort stehen auch Tiere aus Holz zum Anschauen. „Der Platz ruft zum Verweilen und Genießen des Waldes auf. Ein Besuch des Waldlehrpfades Eichle lohnt sich“, erklärt Revierleiterin Wirth. lra