Hoher Schaden in Ilshofen

Ilshofen. Mehrere Anwohner meldeten am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.19 Uhr den Brand einer Scheune in der Mühlstraße in Ilshofen (Landkreis Schwäbisch Hall). Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die etwa 300 Jahre alte Scheune bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Ilshofen, Braunsbach, Wolpertshausen, Vellberg und Kirchberg waren mit insgesamt 56 Einsatzkräften vor Ort. Sie hatten den Brand gegen 4 Uhr gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe gelegenes Wohnhaus verhindert. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf 50 000 bis 100 000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

