Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hommage an Beethoven - Konzerte in Neuenstein und Kirchberg/Jagst Hohenloher Kultursommer startet in die 35. Saison

Das Henschel-Quartett ist beteiligt am Eröffnungskonzert des Hohenloher Kultursommers im Landkreis Schwäbisch Hall. Es findet am Sonntag, 6. Juni, auf Schloss Kirchberg statt. Bereits am Tag zuvor startet der Kultursommer im Hohenlohekreis mit einem Live-Stream aus dem Schloss Neuenstein. © Simon Sticker