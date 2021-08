Hohenloher Kultursommer: Mehrere Melodien erklingen gleichzeitig

Creglingen/Krautheim. Einige der am kommenden Wochenende anstehenden Veranstaltungen des Hohenloher Kultursommers sind bereits ausverkauft, ein Teil findet – wenn schlechtes Wetter herrscht – an anderen Orten als ursprünglich geplant statt.

Das Hornquartett „German Hornsound“ hat seinen Auftritt am Samstag, 7. August, im Eugen-Seitz-Bürgerhaus in Krautheim. Das Konzert wurde aufgrund der schlechten Wetterprognose vom Innenhof von Schloss Eyb in Dörzbach nach Krautheim verlegt und ist ausverkauft.

Ausverkauft

Ebenfalls ausverkauft ist am Samstag, 7. August, das Konzert im Rosengarten am Romschlössle in Creglingen, wo der Bariton Christoph von Weitzel und Igor Kvashevich, Akkordeon, deutsche Volkslieder neu interpretieren.

Bei schlechtem Wetter wird das Konzert nicht in das Romschlössle, sondern in die evangelische Stadtkirche verlegt.

Sollte das Konzert im Rosengarten stattfinden können, ist gutes Schuhwerk empfohlen, wenn man sich mit den beiden Musikern ab 18 Uhr, beginnend im Rosengarten des Romschlössles, auf den Weg macht. Gerne können Konzertbesucher sich einen Klappstuhl mitbringen.

Während des Konzerts in der Kirche ist durchgängig ein medizinischer Mund-Nasenschutz zu tragen, draußen wird es empfohlen.

Quodlibet

Am Sonntag, 8. August, um 17 Uhr gastiert im Schloss in Krautheim-Neunstetten das Ensemble Opia. Ein Quodlibet ist ein Musikstück, in dem unterschiedliche unabhängige Melodien miteinander zu einem neuen Stück verbunden werden. Sie erklingen dabei nicht wie bei einem Potpourri oder Medley hintereinander, sondern gleichzeitig. Diese Satztechnik geht bis auf das 14., ja sogar das 13. Jahrhundert zurück. Ein Höhepunkt ist sicherlich Claudio Monteverdis zauberhaftes „Sí dolce è’l tormento“. Für dieses Konzert ist der Nachweis über „geimpft, getestet oder genesen“ zu erbringen. Während des Konzerts ist durchgängig ein medizinischer Mund-Nasenschutz zu tragen. Ausverkauft ist am Sonntag, 8. August das Konzert mit den Hanke Brothers im Barocksaal von Schloss Langenburg. Alle Konzerte finden ohne Pause statt.