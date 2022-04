Bovenzenweiler. Es ist wieder soweit. Johkurt, Paulaner und Bearnd setzen ihre Erfolgsgeschichte bei den Feuchters in Schrozberg-Bovenzenweiler am Freitag, 22. April, ab 20 Uhr fort. Für Zuhörer, Gastgeber und Künstler ist der Auftritt bei den Feuchters, der sich zwei Jahre wegen Corona im Pausenmodus befand, stets etwas Besonderes. Das Ambiente, das Flair, der direkte Kontakt mit dem Publikum bringen das Trio zu wahren Höchstleistungen. Und bekannt in der Region sind die drei allemal: Von der Dorfkneipe bis zur Muswiese. Verpflichtet ist die Kunst von JoPa&Bearnd – wie sie selbst sagen - dem Hohenloher Dreigestirn aus „Musich, Schbroch und Mouschd“ und die drei Originale sind leidenschaftliche Botschafter dieser Lebenseinstellung. Sie nehmen ab „achdi“ mundart-gesungen wieder alles aufs Korn, was das Hohenloher Leben zu bieten hat. JoPa&Bearnd arbeiten seit nunmehr 20 Jahren an den laut und leisen Instrumenten, also an Klavier, Bass, Gitarre, Schlagzeug und an den Stimmbändern.

