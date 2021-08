Hohenloher Besserwisser will endlich entspannen

Niederstetten. Mit der Sympathie ist es so eine Sache: Wo fangen Menschen an, unsympathisch zu werden? Und warum kann man manchen Menschen immer noch Sympathie abgewinnen, obwohl sie sich immer wieder als Nervensägen herausstellen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein gutes Studienobjekt für solche Fragen ist Gerd Ferz, die Bühnenfigur des aus Adolzhausen stammenden Kabarettisten Stefan Walz. Ferz ist ein Hohenloher Nörgler und Besserwisser, wie er im Buch steht. Am Freitag, 6., und Samstag, 7. August, 20 Uhr feiert Stefan Walz mit seinem neuen Programm unter dem Kulturdach auf dem Frickentalplatz Premiere.

Stefan Walz alias Gerd Ferz kommt am kommenden Wochenende mit neuem Programm nach Niederstetten. © Ferz

Im neuen Programm hat sich Gerd Ferz voll und ganz der Entspannung verschrieben. „Relax“ ist das Gebot der Stunde, und so landet der Hohenloher Besserwisser direkt in einem Yoga-Kurs, in dem er seinen Rücken und nicht zuletzt sein Leben riskiert. Immerhin ist er hier sicher vor seiner Nachbarin, die schon mitten in der Planung für ein großes Straßenfest steckt. Dass damit die ganze Siedlung belästigt wird, ist schon eine Frechheit für sich. Immerhin kann Gerd seinen Kumpel Richy für die Sache gewinnen, der als Cocktail-Profi und König aller Hüpfburgen die Gäste für sich gewinnt.

Es wird auch wieder kräftig gelästert. Ob Hipster, Klimasünder, Stuttgarter oder Brexit-Menschen: hier bekommt jeder sein Fett weg. Auch Tante Erika, die ihre Kuchenreste an den Mann bringen will.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Karten für die Open Air-Vorstellung sind über okticket.de & alle FN-Kundenforen sowie in der Städtischen Mediothek Niederstetten, email mediothek@niederstetten.de und unter Telefon 07932/60032 erhältlich und auch an der Abendkasse sind vielleicht noch einzelne Karten zu ergattern.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona-Auflagen statt.