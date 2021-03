Waldenburg. Die Ländliche Heimvolkshochschule Waldenburg-Hohebuch, veranstaltet von Samstag, 20., 15 Uhr, bis Sonntag, 21. März, 11 Uhr, ein digitales Hohebucher Wochenende. Das Hohebucher Wochenende findet in diesem Jahr digital statt und steht unter dem Motto „Hohebuch zuhause erleben“. Das Thema „Erfolgsfaktor Familienbetrieb“, wird am Samstagnachmittag unter anderem von Franz Xaver Ladenburger, Geschäftsführer Heimatsmühle, beleuchtet. Am Samstagabend, 19.30 Uhr, referiert Staatssekretär Dr. Andre Baumann über den „neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft, Naturschutz, Handel und Verbrauchern“. Landesbauernpfarrerin Sabine Bullinger, gestaltet den Sonntagvormittag mit einem digitalen Werkstattgottesdienst. Alle Beiträge und Vorträge werden durch ein kurzweiliges Rahmenprogramm ergänzt. Onlinezugang über Zoom oder per Telefon. Teilnahme an allen Programmpunkten auch einzeln möglich.