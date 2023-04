Hohenlohe in seiner Vielfalt erleben

Mulfingen. Die Jagsttalgemeinden Langenburg, Mulfingen, Dörzbach, Krautheim und das Herrenhaus Buchenbach veranstalten am Samstag/ Sonntag, 13./14. Mai wieder die Jagsttal-Wiesen-Wanderung.

Diese in Deutschland einzigartige Veranstaltung führt über eine rund 38 Kilometer lange Gesamtstrecke zwischen Langenburg-Bächlingen und Krautheim-Gommersdorf und ist in zwölf Stationen aufgeteilt, die im Halb- bis Viertel-Stunden-Takt von Pendelbussen angefahren werden. Der Wanderer kann so seine individuelle Wanderstrecke zusammenstellen, die Programmpunkte seiner Wahl besuchen oder sich seine kulinarischen Highlights aussuchen. Es werden Kräuter-, Erlebnis- und Yogawanderungen, Waldbaden sowie Orts- und Burgführungen angeboten. Es gibt unter anderem Infostände von Hohenlohe for future, zu Streuobstwiesen, eine Exkursion über Trüffelanbau, Infostände zu Biber, Fledermäusen, Bienen, Zecken, Hornissen und ganz neu Heuschrecken, zur Gewässerökologie oder zur Elektrobefischung sowie das Fischmobil in Gommersdorf oder Naturerlebnisse und ein Wildblumenquiz.

Naturinstallationen, Skulpturen und Bilderausstellungen sowie offene Ateliers zeigen die Vielfalt und Kreativität der einheimischen Künstler. Regionale und selbsthergestellte kulinarische Köstlichkeiten bestimmen die Speisekarte. Getränke gibt es von Hohenloher Streuobstwiesen und Weine aus regionalen Weinbaubetrieben. Viele Aktionen richten sich speziell an Kinder, wie zum Beispiel Ponyreiten, ein Spielmobil, Baumklettern, Zeichentrick, Balancierband, Sandkasten oder Erlebniswanderungen für die ganze Familie. Hohenloher Livemusik sorgt an vielen Stationen für Stimmung und urgemütliche Atmosphäre: Der Chor „Drundernei“ gibt ein Konzert am Sonntagnachmittag in der Eberbacher Kirche, in Unterregenbach treten Kurt Klawitter, Bernd Leidig, Kurt Rösch und die Rotweinschlotzer auf und in Ailringen nimmt der Kirchenchor die Teilnehmer mit auf einen liturgisch-kunsthistorischen Spaziergang und beim Burgfest in Krautheim spielen die „Lazy Monkeys“ und zum Abschluss am Sonntag findet ein Turmblasen statt. Mit der Regiobuslinie 19 kann man von Bad Mergentheim oder Künzelsau nach Dörzbach gelangen und dort auf das Wiesenbusshuttle umsteigen.

Das Programmheft gibt es bei den teilnehmenden Gemeinden oder unter www.jagsttalwiesenwanderung.de oder unter Telefon 07938/992035.