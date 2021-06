„Hoffen, dass es so weitergeht“

Niederstetten. „Verhalten optimistisch“ stimmten die Zahlen des aktuellen Haushaltszwischenberichts, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Ulrich Roth und fügte im Blick auf weitere Sparmaßnahmen hinzu: „aber wir müssen dranbleiben“.

Über die aktuelle Haushaltslage der Stadt informierte Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann den Gemeinderat in dessen Sitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle. Es gebe nur „wenige einzelne Zahlen zu nennen“, sagte die Finanzexpertin. So hatte der Gemeinderat erst Ende März den Haushaltsplan für 2021 beschlossen, weil man zunächst ein Konsolidierungkonzept in die Wege leiten wollte. Das ursprüngliche Defizit von über einer Million habe man so auf unter eine Million Euro reduzieren können. Ende April hatte die Kommunalaufsicht im Landratsamt den Etat genehmigt. Allerdings wurde angemahnt, dass die Konsolidierung weiter intensiviert werden müsse. Nur so könnten auch künftige Etats noch genehmigt werden.

Die vom Gemeinderat verhängte Haushaltssperre bleibe weiter bestehen. Die Kommunalaufsicht werde laufend über den Fortschritt der Konsolidierung informiert. Im Moment sei man finanziell „gut unterwegs“, lenkte Olkus-Herrmann den Blick auf die aktuelle Lage. So habe man etwa 343 000 Euro mehr Gewerbesteuer eingenommen. Würde die Entwicklung so weitergehen, könne die Stadt ihr Soll im Ergebnishaushalt wie geplant einhalten.

Deutlich geringer als geplant seien die Ausgaben, was etwa im Finanzhaushalt daran liege, dass „noch nicht viele Maßnahmen begonnen“ worden seien. Olkus-Herrmann mahnte an, dass man die Gebäude- und Bauplatzverkäufe sobald wie möglich verwirklichen solle, sonst könne man die gesteckten Ziele nicht einhalten. Rückblickend auf das Jahr 2020 sagte die Stadtkämmerin, dass sich für die Stadt vor allem die Corona-Hilfszahlungen von 658 000 Euro positiv ausgewirkt hätten. Hinzu gekommen sei ein Plus von 100 000 Euro bei der Gewerbesteuer und Einsparungen von 237 000 Euro.

Bei der Konsolidierung will man sich an dem Anfang März im Gemeinderat vorgestellten Konzept von Professor Hafner orientieren. Dabei sollen umsetzbare Teilabschnitte erarbeitet werden, die man dem Gemeinderat in einer Klausurtagung im Juli vorstellen wird. sem