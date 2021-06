Hochsitz angesägt

Bieberehren. Ein Jagdpächter bemerkte bei der Begehung seines Hochstandes am Sonntag gegen 20.45 Uhr, dass die Leiter seines Hochstandes mittels einer Säge an drei Stellen durch einen unbekannten Täter angesägt worden war. Glücklicherweise wurde die Sachbeschädigung vor Besteigen der Leiter wahrgenommen, so dass der Jäger nicht verletzt wurde. Der Hochstand befindet sich im Jagdrevier Bieberehren-Buch an der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter Telefon 09331/8741-130 in Verbindung setzen.

