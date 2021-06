Hochkarätige Künstler sorgen für Ohrenschmaus

Hohenlohe. Im Programm des Hohenloher Kultursommers geht es im Lauf dieser Woche weiter.

Am Donnerstag, 17. Juni , 18 Uhr, lautet das Motto in der Öhringer Stiftskirche „„Veni Creator Spritius – Komm, Schöpfer Geist“. Ausführende sind das Ingenium Ensemble und Nejc Grm, Akkordeon.

Anlässlich des Aachener Konzils im Jahr 809 soll der lateinische Pfingsthymnus „Veni creator spiritus“ (Komm, Schöpfer Geist) vom Mainzer Erzbischof Rabanus Maurus verfasst worden sein. Seitdem hat er viele Komponisten zu Werken inspiriert, die von riesigen Chorkompositionen bis zum Choralvorspiel für Orgel reichen.

Gustav Mahler vertonte den Hymnus im ersten Teil seiner achten Sinfonie, die aufgrund ihrer Besetzung auch als die „Sinfonie der Tausend“ bekannt wurde. Johann Sebastian Bach schrieb das Choralvorspiel „Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist“ über den Hymnus.

Für den Hohenloher Kultursommer hat sich der slowenische Sänger und Komponist Bla Strmole mit dem Pfingsthymnus beschäftigt. Zusammen mit dem Ingenium Ensemble wird sein klangliches Ergebnis am Donnerstag, 17. Juni, in der Öhringer Stiftskirche zu hören sein. Das Ensemble setzt sich aus zwei Sängerinnen und vier Sängern zusammen und wird vom Akkordeonspieler Nejc Grm mehr oder weniger begleitet. Denn er trägt auch zu rein instrumentalen Momenten, etwa mit Jean-Philippe Rameaus „Le rappel des oiseaux“ , einer f-Moll-Sonate Domenico Scarlattis oder der Eigenkomposition „Conceptio ex tempore“ bei.

Von den Sängerinnen und Sängern werden Gesangswerke inhaltlich rund um den Pfingsthymnus erklingen, darunter von William Byrd das „Haec dies“, von Jacobus Gallus „Heroes, pugnate viri fortissimi“ oder von Johannes Eccard „Da pacem Domine“, aber auch Neueres– und natürlich eine ganze Reihe von Kompositionen von Bla Strmole. Konzertbeginn ist um 18 Uhr, es dauert zirka 60 Minuten ohne Pause.

Am Samstag, 19. Juni, geht es um 16 und 18 Uhr im Rittersaal von Schloss Neuenstein unter dem Motto „Amerikanischer Frühling“ weiter. Beteiligte sind Sebastian Manz, Klarinette, und das württembergische Kammerorchester Heilbronn.

Richard Dehmels Gedicht „Verklärte Nacht“ inspirierte Arnold Schönberg 1899 zur Komposition seines gleichnamigen Streichsextetts. Damit übertrug er die Idee der sinfonischen Dichtung auch auf den kammermusikalischen Bereich. Die Komposition orientiert sich klangsprachlich an der Spätromantik und steht noch unter dem Einfluss von Schönbergs Lehrer Alexander von Zemlinsky, mit dem und dessen Schwester Mathilde Schönberg zur Zeit der Komposition einen Ferienaufenthalt in niederösterreichischen Payerbach verbrachte. Das einsätzige Werk kam bei der Uraufführung 1902 durchaus beim Publikum an.

Beim Hohenloher Kultursommer wird das Württembergische Kammerorchester Heilbronn unter der Leitung von Case Scaglione die von Schönberg selbst stammende Fassung für Streichorchester am Samstag, 19. Juni, im Rittersaal von Schloss Neuenstein, aufführen. Eine klangliche Aufhellung wird dieses Konzert dann durch Aaron Coplands 1947 für den Jazzklarinettisten Benny Goodman geschriebenes Klarinettenkonzert erfahren.

Gespielt wird es vom Soloklarinettisten des SWR Symphonieorchesters, Sebastian Manz, einem der heute herausragenden Solisten auf diesem Instrument. Das Werk ist von sanftem melodischem Schweifen im Eingangssatz ebenso geprägt wie von rhythmischem Witz des Finales.

Das Konzert wird jeweils um 16 und um 18 Uhr durchgeführt. Karteninhaber werden informiert und können sich für eine Uhrzeit entscheiden.

Am Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr, geht es weiter, ebenfalls im Rittersaal von Schloss Neuenstein. Hier lautet das Motto „„Das kleine Konzert statt Die große Sonate“. Ausführende sind Rebekka Hartmann, Violine, und die Salzburg Chamber Soloists.

„Die Canzonetta ist geradezu herrlich. Wie viel Poesie, welche Sehnsucht und tiefe Traurigkeit in diesen sons voilés, den geheimnisvollen Tönen!“, merkte Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Mäzenin Nadeschda von Meck über den langsamen Mittelsatz aus dem D-Dur-Violinkonzert op. 35 an. Tschaikowski schrieb das Werk im März und April 1878 in Clarens, einem kleinen Winzerort am Genfersee.

Für ihn war das Werk eine Art Überwinden nach der unglücklichen Ehe mit der Konservatoriumsstudentin Antonina Miljukova und der Auseinandersetzung mit seiner unterdrückten Homosexualität. Tschaikowski hatte als Solisten den berühmten Virtuosen Leopold Auer im Sinn. Der lehnte jedoch ab. Adolph Brodsky kann 1881 als Solist der eigentlichen Uraufführung dieses Werks – und zwar erstmals mit Orchesterbegleitung – gelten, damals mit den Wiener Philharmonikern. Eine kammermusikalische Fassung dieses Werks wird am Sonntag, 20. Juni, im Rittersaal des Neuensteiner Schlosses erklingen. Die Violinvirtuosin Rebekka Hartmann wird den Solopart übernehmen, allerdings nicht begleitet vom Euphonia Sinfonie-Orchester München, sondern von den Salzburg Chamber Soloists unter der Leitung von Lavard Skou-Larsen. Das Gründungskonzert des neuen Münchner Orchesters wird erneut um ein Jahr verschoben. Daher auch die Änderung der Konzertüberschrift.

Außerdem zu hören das Divertimento in D-Dur KV 136 von Wolfgang Amadé Mozart, das dieser 1772, zurück von einer Italienreise, im italienischen Stil zusammen mit zwei weiteren Divertimenti für Streichquartettbesetzung komponierte: mit singendem Allegro und tänzerischem Finale. Abgerundet wird das Konzert mit selten zu hörenden Klängen von Johann Christian Bach. Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Das Konzert dauert zirka 70 Minuten ohne Pause. Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Tel 07940/18-348. Platzgenau buchen unter www.hohenloher-kultursommer.de