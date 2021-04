Himmelfahrt soll erwandert werden

Hohebuch. Wenn es die aktuelle Coronaverordnung wieder zulässt, veranstaltet die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch folgende Veranstaltungen:

Quadratisch-Praktisch-Filz: Tasche, Tischset, Hut, Sitzfilz oder andere Accessoires filzen Freitag, 7., 15 Uhr bis Sonntag, 7. Mai, 15 Uhr: Für alle, die wissen wollten, wie man ohne Schere gerade und gleichmäßige Kanten und Ecken filzt, die nicht auszipfeln oder wellen. Wie arbeite ich mit der Schablone, ohne dass die Bruchkante später zu sehen ist? Wie werden Henkel, Klappe, Innentasche oder ein Knopf fest an eine Tasche angefilzt? Alle Techniken werden an Musterstücken geübt und danach als farbenfrohe Wunschobjekte umgesetzt. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Anette Quentin-Stoll, Filzdesignerin.

Waldbaden und Heilpflanzen des Waldes am Freitag, 7., 18 Uhr bis Samstag, 8. Mai, 18 Uhr. Erfahren wird in entspannter und achtsamer Wahrnehmung, die wohltuende Kraft der Bäume und Heilpflanzen des Waldes. Wissenschaftliche Untersuchungen aus Japan weisen nach, dass bereits ein Tag „Shinrin-Yoku“ (Waldbaden) die Aktivität des Immunsystems um bis zu 40 Prozent erhöhen kann. Leitung: Anne Grambow, Referenten: Wolfgang Häffner, Diplom-Forstwirt und Andrea Philipp, Kräuterpädagogin.

Trommel-Rhythmus-Workshop - für Einsteiger und Fortgeschrittene am Samstag, 8. Mai, von 9 bis 16.30 Uhr. Trommeln vermittelt Lebensfreude, Kraft und Präsenz. Erlebt werden schwingende, afrikanische Rhythmen beim Trommeln auf Hand- und Stocktrommeln. Schlagtechnik auf der westafrikanischen Djembe und dem dazugehörigen Basstrommelset werden erlernt oder vertieft, ebenso verschiedene Grundstimmen und das klangvolle Zusammenspiel. Der Kurs ist auch für Familien geeignet. Instrumente können mitgebracht oder geliehen werden (gegen einen Kostenbeitrag). Leitung: Anne Grambow, Referenten: Pia Palmer, Trommellehrerin und Wolfgang Dobler Trommellehrer und -bauer.

Von der Schmuckform zum Schmuckstück: Kleine Ornamente im Relief filzen am Montag, 10. Mai, von 9 bis 17 Uhr. Mit Hilfe von Relieftechniken können Ornamente plastisch werden. Erprobt werden verschiedene Techniken und Materialkombinationen zum Beispiel Schablonenrelief, Filz-Scherenschnitt, Stickerei), die dann in der Herstellung eines kleinen individuellen Schmuckstücks oder einer Miniatur zum Einsatz kommen. Für Filzerinnen mit Erfahrung. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Anette Quentin-Stoll, Filzdesignerin.

Kirchentag anders und unterwegs – Schaut hin (Mk 6:38) am Mittwoch, 12., 11.30 bis Sonntag, 16. Mai, 14 Uhr. Start in Hohebuch zum Kirchentagsmotto. Himmelfahrtsgottesdienst mit Landesbauernpfarrerin Sabine Bullinger. Am Freitag treffen sich Interessierte und gehen über die Waldenburger Berge zum Lemberghaus der Naturfreunde, weiter durch den Schwäbischen Wald zum Biolandbetrieb Wacholderhof und wieder zurück nach Hohebuch. Natur erleben, geistliche Impulse, Gemeinschaft, alles, was der Seele gut tut. Leitung: Melanie Burkhardt und Anne Grambow.

Hinreißende Kreistänze und Mixer aus aller Welt am Sonntag, 16. Mai, von 9.30 bis 17 Uhr. Einfache bis mittelschwere Kreistänze mit schwungvollen Melodien aus Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Armenien, Israel, sind auch für Ungeübte leicht zu lernen. Bei Mixern steht die Geselligkeit im Vordergrund, die Tanzpartner werden ständig gewechselt. Alle, die gerne tanzen sowie Multiplikatoren, werden ihre Freude an den eingängigen Melodien haben. CDs und Tanz-Beschreibungen werden verkauft. Referent ist Michel Hepp, Tanz- und Sportlehrer.

Anmeldung und Informationen unter Telefon 07942 / 1070, info@hohebuch.de. pm