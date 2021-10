Hilfsangebote in besonderen Lebenslagen

Aub. Ein Familienstützpunkt will eine wohnortnahe Kontakt- und Anlaufstelle für Familien sein, will Möglichkeiten der Eltern- und Familienbildung bieten, möchte Informations- und Kontaktstelle sein und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Ziel ist es, besonders bildungsferne Familien und Eltern in besonderen Lebenslagen zu erreichen und Eltern in besonderen Problemlagen, die mit Erziehung zu tun haben, zu unterstützen.

Auf Anregung der Auberin Silke Holz hatte der Auber Stadtrat im Sommer 2020 einen entsprechenden Antrag an den Landkreis Würzburg gerichtet. Beim „Markt der Vereine“ in Aub unterzeichnete Bürgermeister Roman Menth eine Vereinbarung, die in Aub einen solchen Familienstützpunkt begründet.

Den musikalischen Frühschoppen auf der Spitalbühne nutzte die Stadt Aub als Rahmen, eine entsprechende Vereinbarungen zusammen mit dem Würzburger Landrat Thomas Ebert und Dr. Anke Klaus, der Vorsitzenden des Sozialdienstes katholischer Frauen (SKF) in Unterfranken zu unterzeichnen. Der Stützpunkt wird von einer Teilzeitkraft mit zehn Wochenstunden besetzt. Die Einrichtung hat im Auber Spitalgebäude ihren Sitz gefunden. Lisa Kämpf-Dirks wird den Familienstützpunkt führen. Auch sie nutzte die Gelegenheit, sich bei der Eröffnungsfeier vorzustellen. Die Örtlichkeit ist als Anlaufstelle für soziale Belange den Menschen im südlichen Landkreis bereits bekannt, denn dort war bis vor einigen Jahren die Sozialstation Sankt Kunigund untergebracht.

Der Familienstützpunkt in Aub ist der siebte seiner Art im Landkreis Würzburg, zugleich der einzige fern der Großstadt. Ziel ist es, die Familienbildung weiterzuentwickeln als niederschwellige Jugendhilfe und den Menschen anzubieten, bei Bedarf Rat und Hilfestellung zu geben. Er soll der Jugendarbeit der Vereine und Einrichtungen vor Ort keine Konkurrenz sein, sondern mit ihnen zusammenarbeiten und übers Jahr verteilt verschiedene Angebote entwickeln.

Der Landkreis Würzburg war einer von elf Standorten in Bayern, die am Modellprojekt Familienstützpunkte des Freistaates teilnahmen. Der Landkreis erhält für den Betrieb der Einrichtung staatliche Förderung, mit der er die Einrichtung finanziert. Bis Ende 2024 übernimmt so der Landkreis die Personalkosten in voller Höhe, anschließend ist die Stadt Aub gefordert, sich für oder gegen den Weiterbetrieb zu entscheiden. ag