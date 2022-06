Immer weniger Lebensmittel, immer mehr Bedürftige. Vor dieser Herausforderung stehen viele Tafeln im Land, so auch in Öhringen und Künzelsau. Die Stiftung Würth spendet deshalb auf Initiative von Reinhold Würth, Vorsitzender des Aufsichtsrats, 100 000 Euro als Nothilfe an die Tafeln in Hohenlohe, verteilt auf drei Jahre.

Die Mittel erhält der Träger der Tafeln, der Kreisdiakonieverband

...