Aub. Ars Musica veranstaltet am Sonntag, 15. Mai, um 20 Uhr in der Spitalkirche ein Benefizkonzert für die Ukraine. Musiker aus der Ukraine, unterstützt von heimischen Künstlerinnen und Künstlern spielen ein Benefiz-Konzert zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine. Die Spenden gehen an den Verein Ukrainehilfe Würzburg. Mitwirkende: Ibrayim Bairam-Ali Violine; Natalka Totovytska Violine; Lukas Liebald Viola; Yarema Antonenko, Klavier; Frauenchor Ars Musica.

