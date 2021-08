Hilde Schietinger für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Ebertsbronn. Der Landfrauenverein Wermutshausen-Ebertsbronn hat seine Jahreshauptversammlung mit Wahlen im Gemeindesaal durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorsitzende Erika Heilmann betonte, dass sie sehr froh sei, dass wieder Vereinsaktivitäten möglich sind und endlich auch die seit April 2020 anstehenden Wahlen und Ehrungen durchgeführt werden können. Nach einem kurzen Imbiss folgte der Bericht von Schriftführerin Heidrun Scheu-Hachtel über die Aktivitäten der letzten beiden Jahre. So wurde unter dem Motto „gesunde Ernährung“ herbstliches Gemüse zubereitet und verkostet, ein Vortrag mit H. Münz informierte über Menschen und Kultur in Namibia und die Kräuterpädagogin Luise Denninger entführte in die Welt der Düfte und erläuterte ihre Wirkungen auf das Wohlbefinden des Menschen. Die Mörikegruppe nahm 2019 am großen Landesfestumzug in Winnenden teil und trat beim Erntedankfest der Kreislandfrauen in der Wandelhalle auf. Auch der Dorfbrunnen wurde wieder weihnachtlich und österlich geschmückt, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Alle weiteren geplanten Programmpunkte mussten jedoch wegen Corona abgesagt werden. Kassiererin Christa Früh trug den Kassenbericht vor, der von den Kassenprüferinnen ordnungsgemäß bestätigt wurde. Ortsvorsteher Karl Heil bedauerte in seinem Grußwort, dass das Vereinsleben zum Stillstand gekommen war und äußerte die Hoffnung, dass im nächsten Jahr wieder mehr Aktivitäten möglich sein werden. Er beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Erika Heilmann und Heidrun Scheu-Hachtel als Vorsitzenden-Team gewählt. Die Kassenführung übernimmt weiterhin Christa Früh, als Beisitzerinnen wurden Susanne Kleinschrot, Sonja Müller und Sandra Hennig gewählt.

An diesem Abend ehrte die Vorsitzende Erika Heilmann auch einige langjährige Mitglieder. Für aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: Christa Früh, Monika Riek und Tatjana Weidner für zehn Jahre, Susanne Sieber für 25 Jahre, Elsbeth Krauss und Susanne Walther für 45 Jahre, und Hilde Schietinger für 50 Jahre. In dieser Zeit wirkten alle sehr engagiert im Verein mit, sei es beim Schmücken des Brunnens, beim Backen von Kuchen oder bei Bewirtungen; einige der Geehrten waren auch mehrere Jahre im Vorstand aktiv. So war insbesondere Hilde Schietinger 20 Jahre Vereinsvorsitzende und leitete die Geschicke des Vereins mit großem Engagement. Seit 2002 ist sie Ehrenvorsitzende und unterstützt auch weiterhin tatkräftig die Aktivitäten des Vereins. Erika Heilmann bedankte sich bei allen mit einem kleinen Blumengruß und einem Gutschein. Zum Abschluss gab es noch einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten, wie Lauftreff, Vortrag zu Schmerztherapie und Kräuter- beziehungsweise Pilzwanderung – in der Hoffnung, dass in diesem Jahr wieder alle Veranstaltungen stattfinden können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2