Herzkissen für Patientinnen

Rothenburg/Ansbach. Eine besondere Spende haben jetzt Pia Rothenberger vom Onkologischen Zent-rum sowie Chefarzt Dr. Martin Koch und Leitender Oberarzt Carlos Andres Tapia Figueroa von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Ansbach entgegennehmen dürfen. Zahlreiche bunte Kissen in Herzform werden ab sofort an Patientinnen mit Brustkrebs und anderen Krebserkrankungen überreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das Kissen dient nach einer Operation der Brust zur Entlastung an der Operationsstelle“, sagt Pia Rothenberger, Fachkrankenschwester am Klinikum. „Später kann man es aber auch zum Lagern des Armes während der Chemotherapie oder einfach nur als Nackenkissen verwenden. Somit ist das Kissen für die Patentinnen während der gesamten Erkrankung eine wertvolle Unterstützung.“ Hergestellt haben die Kissen Margit Leitel und Carina Schock. Die begeisterten Hobby-Näherinnen sind im Hauptberuf in verschiedenen Bereichen des Klinikums tätig. Sie haben die Herzkissen ehrenamtlich in ihrer Freizeit angefertigt.

Um die für die Herstellung benötigten Materialkosten zu decken, sprang spontan der Verein „Frauengesundheit bei Tumorerkrankungen“ ein. „Als langjähriger Förderer von Brust- und gynäkologischem Krebszentrum haben wir diese tolle Aktion mit 1000 Euro unterstützt“, erklären Dr. Kristin Siewert-Neudeck und Dr. Jennifer-Lisa Schnell vom Fördervereins-Vorstand. pm