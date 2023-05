„Herzenssache Lebenszeit“ macht Halt in Rothenburg

Rothenburg. Gesundheitsrisiken kennen, Symptome deuten, schnell reagieren – Aufklärung kann Leben retten. Die ANregiomed-Kliniken engagieren sich für die Kam-pagne „Herzenssache Lebenszeit“. An zwei Tagen informieren Expertinnen und Experten aus dem Klinikverbund rund um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Diabetes. Am Montag, 8. Mai, steht der knallrote London-Bus vor dem Rothenburger ZentRo, am Dienstag, 9. Mai, vor dem Ansbacher Brücken-Center.

„Interessierte haben die Möglichkeit, im direkten Gespräch offene Fragen zu klären, um das persönliche Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall besser einschätzen zu können“, erklären PD Dr. Christian Wacker, Chefarzt der Inneren Medizin der Klinik Rothenburg, und PD Dr. Matthias Elstner, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum Ansbach und an der Klinik Dinkelsbühl. Dazu werden jeweils zwischen 11 und 15 Uhr Experten verschiedener medizinischer Fachgebiete präsent sein.

Einblick in Herzkatheterlabore

„An beiden Tagen besteht die Möglichkeit, interessante Einblicke in die tägliche Arbeit in unseren Herzkatheterlaboren zu nehmen“, verspricht Dr. Hansmartin Jetter, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Klinikum Ansbach. „Zur Demonstration sind Ärzte und Fachpflegekräfte unserer kardiologischen Abteilungen vor Ort.“

Die weiteren Schwerpunktthemen variieren entsprechend den unterschiedli-chen medizinischen Angeboten an den Standorten. So stehen in Ansbach auch Experten der Klinik für Neurologie, der Klinik für Gastroenterologie und Diabetologie sowie des Therapiezentrums (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Neben den medizinischen Themen gibt es ein passendes Rahmenprogramm.

In Rothenburg etwa wird bei einer Kochvorführung gezeigt, dass gesunde Ernährung auch hervorragend schmecken kann.